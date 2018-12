¡Épico! Descubrió que su novio le era infiel y esto hizo ella durante su fie

diciembre 18, 2018 - 10:58 am

La memorable hazaña ocurrió en Houston, Estados Unidos, donde la joven Tiana Perea decidió romper su relación sentimental frente a sus familiares y amigos.

Lo destacado fue la manera en que lo hizo. Perea se encontraba celebrando su cumpleaños número 21 y aprovechó el momento del brindis para exponer una supuesta infidelidad de su pareja.

Posteriormente, la joven decidió publicar en Twitter el video de su discurso y éste terminó volviéndose viral.

“Me gustaría agradecer a Santos (su novio) por hacerme caer en cuenta de que merezco a alguien mucho mejor”, dijo la joven ante la sorpresa de su pareja y otras personas a su alrededor.

Ella lo acusó de estar coqueteando con otra mujer. “Todos hemos visto capturas de pantalla”, afirmó Perea.

“Literalmente, le enviaste a otra mujer la misma foto que me enviaste hoy”, añadió la joven para que no quedaran dudas de la culpabilidad de Santos.

Y para terminar su discurso, le anunció el rompimiento de la relación: “En caso de que no lo hayas entendido bien, hemos terminado”.

Seguidamente, el hermano de Perea le entregó a su excuñado las pertenencias que este tenía en la casa de su novia y Santos sale de la casa, mientras algunos asistentes a la fiesta aplauden.

A continuación, el video que ya cuenta con más de 6 millones de reproducciones:

Is this the right thing to do when your bf cheats on you? @s_umana pic.twitter.com/o5ubXv8X8R

— Tiana Perea (@tianaperea__) December 13, 2018