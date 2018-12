Enfermera de Chávez: Confiscaron mis bienes y ahora viven allí funcionarios del Gobierno

diciembre 24, 2018 - 12:00 pm

La venezolana Claudia Patricia Díaz Guillén, investigada en España por lavado de dinero, reprochó que la siguieran llamando “la enfermera de Chávez”, pues mostró un gran currículo que es desconocido por el público.

“Yo soy abogada. Estudié Derecho en la Universidad Central de Venezuela, una de las más prestigiosas de Latinoamérica. Tengo la licenciatura en Enfermería. Tengo una maestría en Finanzas. Estudié Derecho Económico Internacional en la UCV y actualmente soy mayor retirada”, dijo durante una entrevista al portal El Mundo.

Díaz vive con su esposo, Adrián Velásquez –también investigado en España- y su hijo en el centro de Madrid. La pareja es acusada de blanqueo de capitales tras la compra de una vivienda por 1.800 millones de euros.

“Esta investigación es producto de la solicitud de extradición de Venezuela”, denunció la mujer indignada, acusando al gobierno de Nicolás Maduro de atribuirle “delitos que no ha cometido”.

El Gobierno venezolano reclamó al país gobernado por Pedro Sánchez la extradición de Claudia Patricia por presuntos delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito.

“Si España llegara a acceder a nuestra extradición, seríamos unos rehenes políticos allí. Nos llevarían a las cárceles de ‘La Tumba’. Pasaríamos a la historia como unas personas que fueron torturadas”, respondió la mujer quien, junto a su pareja, teme regresar a su país.

Asimismo, Claudia Díaz afirmó que el dinero que ganó es “legítimo” y “justo” a través del trabajo “digno” que ella ejercía.

“Soy una servidora pública que me gané mi dinero por mi trabajo. Me lo gané bien ganado y he sido una mujer que por mis méritos propios y por mi profesionalidad llegué a esos cargos. Ganaba el dinero justo que tenía que ganar por trabajar. Al igual que yo, muchas personas se han visto afectadas. Desde que murió el presidente Chávez a ahora, ha habido una ruptura”, agregó.

El dinero lo “ahorraba. Lo invertía en bienes para mí. Por cierto, todo el dinero de mis ahorros, Venezuela lo bloqueó. De hecho, los apartamentos que adquirí antes de ser tesorera los confiscaron y, actualmente, viven allí personas autorizadas por el Gobierno”.

NTN24