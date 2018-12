Elías Jaua: “Nos equivocamos al dejar intacta la estructura de la corrupción en Venezuela”

diciembre 10, 2018 - 8:41 pm

En opinión del exministro y dirigente del PSUV Elías Jaua uno de los flagelos que afecta negativamente al gobierno venezolano es el de la corrupción. “Nos ha hecho un grave daño; sin duda uno de los errores fue no haber combatido desde el principio este flagelo estructural”.

Confiesa que para 1999, cuando arriba Chávez al poder, en el interior del proyecto bolivariano se debatió sobre la implementación de una especie de operación “manos limpias”, “pero se consideró que eso afectaría a la estabilidad política del nuevo gobierno y que nuestra prioridad en esa primera etapa era atender la emergencia de pobreza que había en el país”.

Acota que “fue una decisión política y yo creo que fue un error. Porque dejamos intacta la estructura de corrupción, especialmente el sector privado, que es el gran corruptor en Venezuela”.

Al consultársele sobre la situación del país, tras 20 años de la llamada revolución bolivariana, señala que “no se puede hacer un análisis lineal de estos 20 años. Ha habido diferentes periodos. Tras la muerte del comandante Chávez, vemos que la dirección de la oposición desconoce totalmente las reglas del juego democrático y se inicia una agresión económica contra el país que, sin duda alguna, ha vulnerado los grandes logros de la revolución bolivariana. Me quedo con que todo lo que ha logrado la revolución en materia de derechos e inclusión no se había logrado nunca”.

Jaua reconoce que ha habido errores en la conducción del país en las dos últimas décadas. “Por supuesto, ha habido errores. Hay un problema estructural de la economía venezolana, su cultura rentística petrolera. No haberla superado, y en algunos casos incluso haber profundizado en ella, es uno de ellos”.

Sin embargo, reitera que “a Venezuela se le impide hoy el acceso al mercado internacional y sufre trabas al libre comercio, al menos en el mundo occidental. Tiene deudas y activos congelados, incluidas sus reservas en oro. Nadie puede negar que sufrimos una agresión económica desde el extranjero”.

Dice reconocer la labor realizada por el presidente Nicolás Maduro como gobernante. “Yo valoro el esfuerzo que ha hecho Maduro. En enero habrá logrado culminar el mandato constitucional para el que fue electo en 2013, y lo habrá hecho contra viento y marea, contra todos los intentos por evitarlo”.

Sobre su actividad pública, Jaua refiere que su salida de las funciones gubernamentales fue una decisión acordada con el mandatario nacional. “No hay rupturas. Hay momentos en que uno quiere asumir otro papel”.

Asegura que volverá a la docencia universitaria, realizará un postgrado y se mantendrá en Venezuela. “Yo no me voy de aquí. Además estoy sancionado por todas partes, no tengo muchos sitios adónde ir (ríe)”.

Con información de BBC News