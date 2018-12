El Venerable sigue en la espera: Desmienten beatificación de José Gregorio Hernández

diciembre 13, 2018 - 10:01 pm

Luego que en comunicación fechada en la ciudad de Roma, la Congregación para la Causa de los Santos aprobó la postulación de la peticionaria, doctora Silvia Correale, para que se analice una nueva petición por la Causa de Beatificación de José Gregorio Hernández, la imagen del manuscrito recorrió las redes y se especuló que se trataba de la beatificación del Venerable.

Las periodistas Anna Vaccarella y Dayimar Ayala desmintieron la noticia, afirmando que el documento en italiano que está circulando solo indica la designación de la Doctora Silvia Correale como nueva Postuladora de la Causa.

“Aún no ha sido aprobada. La Beatificación de nuestro José Gregorio Hernández. El documento que está circulando solo indica que la Congregación para la Causa de los Santos acepta la designación de la Dra Silvia Correale como nueva Postuladora de la Causa”, escribió Vaccarella en su Twitter.

No se haga eco de rumores. No se ha aprobado la beatificación de José Gregorio Hernández. Algo tan importante para todos los venezolanos no estaría corriendo por WA o desde cuentas anónimas.

