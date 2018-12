El Tricampeón: El libro que revelará todo sobre la vida del exboxeador Betulio González

diciembre 5, 2018 - 11:11 am

El libro inédito sobre Betulio González es una autobiografía narrada en primera persona por el mismo expúgil adaptado de forma literaria por su sobrino el Dr. Arnoldo Loaiza.

Como un acto de justicia para reconocer a uno de los boxeadores más importantes que ha nacido en Venezuela, llega el libro sobre Betulio González, una crónica de su vida narrada por la misma leyenda del boxeo, que nunca recibió conteo por ser derribado, desde su infancia hasta la actualidad, que contó con la colaboración del Dr. Arnoldo Loaiza quien realizó una investigación exhaustiva sobre los hechos que marcaron la vida del tres veces Campeón Mundial de Boxeo Peso Mosca, consultando más de 100 referencias bibliográficas y entrevistando a las personas que estuvieron en el círculo más cercano del zuliano en sus años de gloria.

Una obra escrita que contiene 15 capítulos pautados a rounds con el permiso de la academia para simbolizar los asaltos que se peleaban para la época, que buscan adentrar al lector en los más profundo del mundo del boxeo y por su puesto aclarar los acontecimientos que estamparon la vida de González. Los secretos más ocultos del Betulio, boxeador, esposo, padre y empresario, será develados en este texto, además que el lector conocerá quienes fueron sus mentores, como se preparaba de forma física, psicológica y espiritual antes de cada combate, y mostrará a ese niño que llegó hasta cuarto grado y dejó de estudiar para ponerse a entrenar.

Loaiza quien es el autor de la idea impulsado por su mamá y hermana de Betulio, Emilia González, asegura que es lamentable que no exista un libro sobre el único venezolano que ha logrado ganar en tres ocasiones el campeonato mundial de boxeo. “Una vez mi mamá me enseñó un folleto que habían hecho sobre Betulio y me dijo mira lo que escribieron sobre la vida de tu tío, ‘cinco paginitas’, si yo te contará la vida de tu tío, tú la escribirías? Y de allí nació la chispa”, precisa.

“Betulio es un símbolo de la zulianidad (…) Hay libros del estado Zulia que no tienen lo que deberían contener sobre Betulio quien peleó tres de las seis peleas organizadas por el Consejo Mundial del Boxeo en Venezuela”.

De igual manera, afirma que otro propósito del libro es que los venezolanos conozcan más allá sobre el exboxeador, ya que además de ser exitoso en los deportes, considera que Betulio fue un ejemplo de conducta y de ciudadano de bien que se mantuvo alejado de vicios, problemas y escándalos fuera del ring, logrando tener un registro implacable en su vida personal. “Betulio nació y creció producto del amor (…) Es bueno que la gente vea que el problema no es ser pobre, sino tener actitud y determinación, él pasó por el pantano pero no se manchó”, sentencia el prologo de la obra.

Aclara mitos y realidades

El escritor indica que el texto aclarará muchos mitos que rondan los 20 años de carrera boxística de González entre ellas la realidad sobre la famosa frase “pega Betulio, pega Betulio se cayó Betulio”, así como también la verdadera ciudad en la que nació el tricampeón.

“Hay libros del estado que dicen que Betulio nació en Santa Bárbara, otros que en San Francisco, la verdad es que el nació en Los Totumos en la Concepción, municipio Jesús Enrque Lossada”.

También precisa que se conocerá la verdadera razón de la derrota ante Venice Borkhorsor, cuenta anécdotas en su pelea contra Masao Ohba, la disputa legal con Rafito Cedeño, aclara la intriga de la pelea contra Erbito Salavarria y el caso de la botellita, entre otras anécdotas.

A pesar que en los últimos tiempos la salud lo ha puesto contra las cuerdas, Betulio González ha sabido reaccionar y ha respondido con un gancho para mantenerse de pie y seguir adelante por lo que el libro sobre su vida servirá de ejemplo para las nuevas generaciones, además que conocerán todo sobre la vida de un hombre que formó parte de esos atletas que pusieron en alto el pabellón regional y nacional en los años 60.

Hasta el momento el Tricampeón no tiene fecha oficial de lanzamiento es por ello que Loaiza invitó a todas aquellas editoriales, instituciones u organizaciones que deseen patrocinarlo a comunicarse con él a través del número telefónico 0424 -6571807, o del correo electrónico [email protected], para de esa manera concretar su impresión y regalarle a los amantes del boxeo y al Zulia una obra de colección sobre el más importante pugilista nacido en la tierra del Relámpago del Catatumbo.

Carlos Escorihuela

Noticia al Día