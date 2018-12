El retrato hablado del asesino (Relatos de muerte, Alberto Morán)

diciembre 13, 2018 - 9:39 am

Cipriano, con el bocado de arepa sin masticar, le embistió a su esposa Belén con una indignación que parecía hacerlo aumentar de tamaño a medida que avanzaba hacia a ella, y con una mueca de odio, le colocó las manos alrededor del cuello y le situó punzantes los dedos pulgares en el centro de la garganta.

– ¡¿Qué piensas hacer?! -le dijo ella en un tono de advertencia antes que su marido apretara-. El hombre, al grito, la soltó expulsando el trozo de arepa y comenzó a respirar profundo.

-Perdón –dijo enseguida caminando de un lado a otro apesadumbrado-, ahora ensimismado, luciendo chiquitico, muy por debajo de su talla natural, mientras la mueca de su cara comprimida le cambió súbitamente a un mohín de llanto contenido; y así se pasaba las manos por la cabeza, por la cara, de pronto, se detenía pensando y haciendo gestos de arrepentimiento sin hallar cómo resarcir su violenta arremetida.

Belén lo miraba sorprendida, era la primera vez que su marido reaccionaba con ese instinto criminal, aunque ella, para sus adentros, admitía que nunca antes lo había ofendido en los términos como lo hizo durante la cena.

Cipriano era un hombre pacífico, caballeroso, galante, pero arrastraba el hecho de haber enviudado tres veces. La primera mujer que tuvo murió arrollada, caminaban juntos por la orilla de la vía y un auto se la quitó del brazo. La segunda falleció ahogada, disfrutando de un domingo de playa, una ola gigante los rebasó y ella desapareció. La tercera murió en la casa, limpiando resbaló y se fracturó el cráneo.

Y en ese pasado hurgó Belén: “Quién dice que no mataste a esas mujeres”, le restregó en la cara.

Desde ese percance, la pareja lucía desganada uno del otro, pero en esos días, Cipriano revisando Facebook, encontró pistas sobre Crisanto, su hermano gemelo, de quien lo separaron al nacer después que su mamá murió a consecuencia del parto.

Cipriano se quedó pensativo, llamó a Belén y le volvió a pedir perdón: “Vámonos de viaje, necesitamos olvidarnos de todo y de una vez aprovecho de buscar a mi hermano, te amo, te necesito, no te quiero perder”. Y ella consciente de que indignada lo ofendió primero, aceptó.

Cipriano y Belén planificaron el viaje y se marcharon, llegaron a su nuevo destino y alquilaron una casa, él comenzó a frecuentar los sitios en la noche, donde el contacto de Facebook decía que podía encontrar a Crisanto, no lo conocía, pero esperaba identificarlo por el parecido que debía tener con él.

Intentando conocer y familiarizarse con la ciudad, todos los días la pareja compraba el periódico. Y no había transcurrido una semana, comenzaron a ver una mujer estrangulada en la última página. A los cinco homicidios, la policía responsabilizó a un asesino en serie sin identificar.

Al otro día, Cipriano no quiso buscar la prensa, llegó muy tarde en la noche y le pidió el favor a Belén. La señora acudió encantada, se desvivía por la última página, y con esas ansias de “lectura roja” compró en el kiosco de siempre, para regresar ojeando las fotos y los titulares de las portadas del periódico, cuando la sorprendió el retrato hablado del supuesto psicópata.

Belén observó la imagen, la miró, la remiró, hasta que no le quedó ninguna duda de que se trataba de su marido. Y recordando la vez que Cipriano intentó ahorcarla, acudió a la policía. Una comisión la acompañó a su casa en busca del presunto criminal.

Cipriano alarmado no sabía que decir, mientras los policías lo sometían y le colocaban las esposas convencidos de que le habían “puesto el guante” al estrangulador de mujeres. Belén llorando le mostró a Cipriano la foto del periódico. El comprendió y, sin hacer resistencia, abordó la patrulla directo a la comandancia.

-Son igualitos –dijo el comisario viéndolo llegar y comparándolo con el retrato hablado. En ese momento, otra comisión llevó a Crisanto, el hermano gemelo de Cipriano. Los hombres esposados se miraron de frente.

– ¡Cipriano! ¡Crisanto! -se gritaron uno a otro, era la primera vez que se veían en su vida.

-Y ahora, ¿quién es el psicópata asesino? –preguntó el comisario.

-Yo –dijo Cipriano.

-Yo –dijo Crisanto.

Un hermano quiso salvar al otro y ambos se responsabilizaron por la muerte de las mujeres. El caso fue noticia de primera página. Al otro día, se presentó a la policía Críspulo. “Yo soy el asesino en serie”, dijo el hombre igualito a Cipriano y a Crisanto solo que algo mayor que ellos.

Críspulo, el verdadero asesino de mujeres, quien abandonó a sus hijos antes que nacieran, los reconoció por el parecido con él y, a pesar de su perversidad criminal, le remordió la conciencia verlos atribuyéndose unos homicidios que no cometieron.

