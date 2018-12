El resuelve de la cena de Fin de Año: Hallaca de caraota, carne de soya y frita rompen la tradición del plato navideño

diciembre 29, 2018 - 1:42 pm

Debido a la difícil situación que se vive en el país, los venezolanos ha tenido dificultades para continuar con sus tradiciones. Sin embargo, en un último intento para que estas navidades no queden por debajo de la mesa, han decidido modificar la hallaca en el platillo de la cena de Fin para ahorrar.

La hallaca es un tradicional y delicioso platillo que adorna la época decembrina de los venezolanos, se pueden variar su relleno con un guiso de caraotas y entre diversas variantes como la carne de soya y otros la fríen.

A continuación la receta y el paso a paso a seguir para esta deliciosa preparación.

Hallacas de Caraotas

Ingredientes

2 kilos de caraotas negras

2 cabezas de ajos grandes

1 kilo de tomate

1/2 kilo de pimentón

2 cdas. de comino

ají picante al gusto

1 lata de puré de tomate sazonado

Suficiente aceite para freír

3 cucharones de caldo de vegetales

Alcaparras, pasas y aceitunas al gusto

Ingredientes para la masa

2 1/2 paquetes de harina de maíz precocida

10 cdas. de manteca vegetal

10 cdas. de mantequilla

4 1/2 litros de agua

6 tazas de caldo de vegetales

ó 14 cubitos de legumbres

Onoto

Hojas

8 paquetes de hojas de hallaca

8 rollos de pabilo

Preparación del guiso:

Remoje las caraotas de un día para otro. Al día siguiente, sancoche en suficiente agua, hasta que estén casi blanditas. Haga un guiso o sofrito con los ajos, la cebolla, el ají, el comino, los tomates, las alcaparras, las pasas y las aceitunas. Sofría durante unos minutos y agregue la lata de puré sazonado y revuelva muy bien.

Cuando el sofrito esté listo, agregue a las caraotas y cocine hasta que se consuma todo el líquido y luego sofríalas lentamente.

Preparación de la masa

En un recipiente grande vierta la harina de maíz y disuelva los cubitos de legumbres en una taza de agua hirviendo o en el caldo, amase poco a poco para que la harina no forme grumos y agregue lentamente el agua, y siga amasando, añada el onoto y la manteca; amase para unir bien.

Por último agregue la mantequilla para que la masa le quede suave. Forme 50 pelotas.

Preparación de las hallacas

Lave muy bien las hojas y córtelas a lo ancho, en 50 cuadros de 50 centímetros de largo y 50 de 30 centímetros de largo. De lo que quede, saque tiras de 8 centímetros de ancho.

En el centro de cada una de las hojas grandes, coloque una pelota de masa y con las manos mojadas en agua y grasa, extiéndalas hasta que estén delgadas.

En el centro de cada hoja con la masa aplanada, coloque una cucharada del guiso de caraotas. Doble la hoja a lo largo sobre sí misma. Hágale un doblez para que no se salga el guiso. Luego las puntas hacia el centro y después la otra hacia el centro.

Envuelva en una hoja más pequeña colocándola al sesgo y luego pásele un cinturón con las tiras de las hojas.

Amarre con el pabilo como si fuera un paquete.

En un recipiente grande, eche suficiente agua con sal, cuando esté hirviendo ponga las hallacas, tápelas y espere que vuelvan a hervir. A partir de ese momento cuente 30 minutos y retírelas.

Escúrralas y déjelas enfriar antes de llevarlas a la nevera. Deben comerse al día siguiente, calentándolas antes de servir, a baño de maría o en agua hirviendo.

Hallacas de Carne de Soya

Ingredientes del guiso

 16 Calabacines o Carne de Soya o 10 Berenjenas

 6 Cebollas cortada finamente en dados

 6 Ajoporros o Puerros cortados finamente

 1 Cabeza de Ajo pelado y triturado

 2 cucharadas de Alcaparras pequeñas

 6 Pimentones Rojos o Pimientos sin semillas y en julianas

 3 Cucharadas de pasas

 12 Ajies Dulces

 1/4 taza de Vino blanco

 2 Cucharadas de Encurtidos en mostaza

 4 Cucharadas de papelón molido

 Sal,Pimienta negra,oregano molido y un poco de comino

 Aceite de Maiz con onoto

 150 grs. de alcaparras

 150 grs. de aceitunas rellenas

 150 grs. de pasas

 Pimentones o Pimientos en tiras

Hojas

 50 pedazos de hojas de plátano de unos 30×30 cm.

 50 pedazos de hojas de plátano de unos 20×20 cm.

 50 tiras de hojas de plátano de unos 15×20 cm.

 1 rollo de pabilo

Masa

 2 ½ paquetes de harina de maíz

 3 tazas de caldo de vegetales

 2 tazas de agua

 Aceite de Maiz

 Sal

 Semillas de onoto

Preparación

Comience el primer día haciendo el guiso, deje reposar y reserve, al día siguiente prepare la masa y los adornos para armar las hallacas. En un caldero grande saltee la cebolla y el ajo en aceite bien caliente, hasta transparentar, agregue el ajo porro y el cebollín y deje cocinar por unos 5 minutos, agregue el pimentón y ají dulce, deje cocinar unos minutos más y agregue los calabacines, déjelas que se incorporen y agregue todos los demás ingredientes dejando de último el vino.

Sal y pimienta al gusto. Aparte disuelva el papelón en agua y la harina de maíz. Debe verificar que no se seque el guiso y agregar caldo de vegetales. Agregue el papelón y la harina de maíz disueltas, y revuelva con una paleta de madera, apórtele un poco de color con aceite con onoto. Deje cocinar por unos 40 minutos, hasta quedar con consistencia espesa. Deje reposar y resérvelo.

La masa

El día siguiente se puede preparar la masa, las hojas y los adornos para armar las hallacas, La masa se prepara vertiendo la harina de maíz en una batea de madera o un envase bastante grande para poder amasarla, y agregándole Aceite con el onoto colado, se agrega la sal y se une todo bien, se le agrega poco a poco 3 tazas de caldo de vegetales y se amasa de nuevo hasta obtener una masa suave.

Disponga todos los adornos en un mesón amplio, las hojas se les retira la vena gruesa que trae a la orilla y se lavan muy bien, se secan con un paño y se disponen en el mesón, coloque la masa y el guiso de forma que estén al alcance de sus manos y entréguese al arte de hacer hallacas, no se precipite, tome su tiempo, la práctica le convertirá en maestro.

Ahora bien, primero va a tomar una hoja de las más grande y la engrasa con un poquito del aceite onotada, coloque en el centro de la hoja una bola de masa y adelgácela con los dedos, creando una circunferencia simétrica, luego agregue el guiso ya frío y sobre éste coloque los adornos distribuidos armoniosamente. Luego doble por la parte ancha de la hoja, creando un pliegue hasta que quede cerrado, doble los extremos hacia dentro y envuélvala con la hoja más pequeña, luego tome la tira de hoja y asegure la hallaca por el medio, amárrela con pabilo cruzándola dos veces en cada dirección.

Cuando tenga varias hallacas listas introdúzcalas en una olla grande con agua hirviendo por espacio de una hora, retírelas y escúrralas, deje que se enfríen completamente, y si es posible espere un día entero para servirlas así se puede apreciar mejor su sabor. Para calentarlas introdúzcalas en agua hirviendo por 20 minutos, retire y escúrralas.

Hallaca Frita

Ingredientes

• Hallaca cocida

• Salsa de cilantro

Preparación

• Colocar la hallaca cocida a freír en un sartén a fuego lento para calentarla por dentro.

• Luego de unos minutos, se voltea y se coloca el sartén a fuego medio para que se adore.

• Finalmente, se retira del sartén y se deja reposar para acompañarla con la salsa de su preferencia

Arroz con leche

 100g de arroz redondo

 1l de leche entera

 1 trozo de cáscara de limón y de naranja

 1 rama de canela

 canela en polvo

 70g de azúcar

 10g de mantequilla

Preparación

1.- En una olla o cazuela, ponemos la leche, el arroz, las cáscaras de los cítricos y la rama de canela. Calentamos a fuego medio mientras no dejamos de remover.

2.- Cuando esté caliente, pero que no llegue a ebullición, pues la leche pasados los 90-100ºC se quema y coge un regusto muy desagradable, dejamos cocer. Removemos cada cinco minutos, para asegurarnos que el arroz no se pegue y para liberar su almidón. Así nos quedará más cremoso esta receta de arroz con leche. Recuerda que no debe llegar a hervir a borbotones fuertes en ningún momento.

3.- Pasados unos 45 minutos, cuando el arroz esté casi hecho – recuerda remover cada 5 – añadimos el azúcar. Dejamos cocinar 10 minutos más, hasta que el arroz ahora sí que sí, esté bien blando.

4.- Apagamos el fuego y añadimos la mantequilla. Quitamos las cáscaras y la canela en rama y mezclamos bien. Dejamos templar. Sigue mezclando de vez en cuando mientras lo dejes templar, para que no salga costra por la superficie.

5.- Cuando haya templado algo, ponemos el arroz con leche en cuencos individuales. Puedes decorar con un trocito de la rama de canela que usaste para inficionar. Espolvorea encima un poco de canela molida, para darle el toque final.

