El padre del periodista alemán preso en Venezuela exigió su liberación

diciembre 25, 2018 - 2:02 pm

El padre de Billy Six, periodista alemán que está detenido en Venezuela desde noviembre, imploró a las autoridades del régimen chavista a que liberen a su hijo para Navidad, en un nuevo reclamo por la irregular detención del reportero.

El documentalista, con experiencia en más de 70 países en una década de carrera, fue detenido tras publicar dos videos en alemán sobre sus primeras impresiones en Caracas, acusado de los delitos de “rebelión, violación de zonas de seguridad y espionaje”. Podría ser sentenciado a 28 años de cárcel.

“Esperamos el apoyo de Alemania, tanto del Gobierno alemán como de los medios de comunicación”, indicó en un video Edward Six, padre del periodista.

La familia de Six denuncia que está incomunicado en la prisión Helicoide, donde se hallan algunos de los opositores más notables a Nicolás Maduro. Además, funcionares alemanes reclamaron a Venezuela por no permitir una visita al detenido, lo que va en contra de los derecho internacional.

Ante este panorama, Edward Six solicitó este fin de semana a las autoridades de su país a que trabajen para lograr su liberación antes de Navidad.

El padre del periodista cree que las autoridades se escudan tras una foto de Maduro tomada por Six, para acusarlo de haberse acercado en violación del perímetro de seguridad. El joven reportero no había conseguido visa de prensa para trabajar en Venezuela. Pero Edward Six aseguró que su hijo hizo la foto desde una zona autorizada.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), a través de su división regional, afirmó tras la detención: “Estamos alarmados por la detención de Billy Six en Venezuela y por las informaciones de que lo han presentado ante un tribunal militar, que no es lugar ni para periodistas ni para ningún otro civil”.

Declaraciones del padre del periodista alemán Billy Six, secuestrado en los calabozos del Sebin y a quien no le garantizan el debido proceso, consagrado en la Constitución venezolana, que protege a nacionales y extranjeros en territorio nacional.#Venezuela pic.twitter.com/0rrzDS39pQ — Bony Pertíñez (@bonypertinezh) 23 de diciembre de 2018

Infobae