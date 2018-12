El motivo por el que una corista de Luis Miguel renunció al tour del cantante

diciembre 20, 2018 - 6:59 pm

Anna Berényi, corista de Luis Miguel, anunció su renuncia al tour del cantante a través de un video que publicó en YouTube en el que explica los motivos que la llevaron a tomar la decisión. Alegó que la razón principal fue la censura que sufrió por parte del equipo de trabajo.

La corista detalló que no llevaba una buena relación con dos personas del equipo, sin embargo, no quiso revelar los nombres de los involucrados. Esto propició que no se sintiera feliz en el trabajo y optara por buscar nuevos retos profesionales.

“Tengo que admitir que desafortunadamente conocí un par de personas con quienes no me llevo bien. Los sentimientos que recibí de esas personas no me hicieron sentir cómoda. Debido a estas situaciones en la gira, no lo disfruté tanto como pude, no fui feliz”, declaró la joven originaria de Budapest.

Berényi dijo que la mala relación que llevaba con estas dos personas provocó que no quisiera salir a trabajar y se deprimiera porque siempre la hicieron sentir menos e interpretaban su personalidad de forma errónea.

Expresó que los episodios negativos que vivió con el equipo de trabajo del cantante se acumularon y la llevaron a renunciar. Aunque en el video no dejó pasar la oportunidad para agradecer la oportunidad que recibió de trabajar con El Sol.

Explicó que, de hecho, ya encontró otro trabajo en el que iniciará próximamente y agradeció a todos sus seguidores por el apoyo que le brindaron en esta etapa. Hace dos noches fue su último concierto acompañando a Luis Miguel.

Berényi nunca se vio involucrada en ninguna polémica que saltara a la luz pública, como sí es el caso de otra corista del artista, Mollie Gould, quien mantiene una relación con el intérprete.

Infobae