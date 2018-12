El biógrafo del príncipe Carlos: “Meghan Markle es víctima de su propia ambición”

diciembre 5, 2018 - 1:13 pm

En medio de los rumores sobre la tensa relación entre Meghan Markle y Kate Middleton, todos se preguntan qué opinará la reina Isabel II sobre las supuestas riñas y cortocircuitos de las duquesas en los pasillos del Palacio de Kensington.

El lunes, el Palacio de Buckingham tomó la decisión de hablar públicamente y por primera vez sobre las supuestas peleas entre las esposas de los príncipes William y Harry.

Un artículo publicado por The Sun este fin de semana indicaba que Kate supuestamente “puso en su lugar” a Meghan luego de que la duquesa de Sussex hablara groseramente al staff del Palacio de Kensington. Un comportamiento que Middleton desaprobó en público.

El biógrafo del príncipe Carlos cree que la monarca de 92 años quiere parar la enemistad entre Meghan y Kate, pero que no tiene las fuerzas suficientes debido a su avanzada edad.

Entrevistado por Piers Morgan, Tom Bower también comentó que la persona que hubiera podido evitar todo este gran escándalo era Christopher Geidt, pero fue despedido por Carlos.

“El problema es que falta alguien que pueda dar un paso adelante y decirle a Meghan: ‘Esta es la forma en que podría haberlo hecho en Hollywood, pero aquí en Londres lo hacemos de esta manera'”, añadió el escritor, que a principio de este año lanzó el libro Rebel Prince: the Power, Passion and Defiance of Prince Charles.

Durante su participación en el programa Good Morning Britain, Bower aseguró que la ex actriz fue su propia enemiga: “Creo que nadie va por ella, es víctima de su propia ambición”.

Y añadió: “Está tratando de ser Diana, quiere adoptar ese nuevo papel”.

Lady Di, de 36 años, murió el 31 de agosto de 1997 luego de sufrir lesiones graves en un accidente automovilístico en el túnel Pont de l’Alma, en París. Una investigación determinó con la princesa falleció por culpa del chófer Henri Paul y los paparazzi por perseguirla.

Bowe, que también escribió libros sobre Tony Blair, Bernie Ecclestone, Simon Cowell y Richard Branson, afirmó que el Palacio debe marcarle cómo comportarse a la duquesa.

Piers Morgan también criticó a la esposa del príncipe Harry y recordó una incómoda situación que vivió con Markle, quien de un día para el otro le negó el saludo.

“Mi experiencia no fue muy buena, tengo que ser honesto”, dijo. Y luego fue contundente: “Es una actriz de Hollywood aprovechando su suerte y actuando para llegar a la cima”.

Infobae