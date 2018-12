Donna Summer estaría de cumpleaños este 31 de diciembre

diciembre 31, 2018 - 5:00 am

LaDonna Adrian Gaines, conocida como Donna Summer (Boston, Massachusetts, 31 de diciembre de 1948 – Naples, Florida, 17 de mayo de 2012) fue una cantante, compositora, pianista y actriz estadounidense, mundialmente famosa por sus géneros de disco y pop durante los años setenta y comienzos de los ochenta.

Ganó en cinco ocasiones los premios Grammy. Fue la primera artista en tener tres álbumes consecutivos en alcanzar el número #1 en los Estados Unidos en el Billboard Hot 100. A lo largo de su carrera vendió más de 150 millones de copias en todo el mundo, lo que la convierte en uno de los músicos con mayores ventas de todos los tiempos.

Sus canciones más conocidas a lo largo de su carrera son, «Last Dance», «Hot Stuff», «On the Radio», «She Works Hard for the Money», «Love to Love you Baby», «I Feel Love», «Bad Girls» y «No More Tears (Enough is Enough)», un dúo que grabó con Barbra Streisand.

Summer se involucró en el mundo de la música a través de los grupos del coro de su iglesia antes de unirse a una serie de bandas influenciadas por la Motown Sound. Influida por la contracultura de la década de 1960, se convirtió en la cantante al frente de la banda de rock psicodélico Crow y se trasladó a la ciudad de Nueva York. Se casó con Helmut Sommer, de cuyo apellido derivó el nombre artístico Donna Summer. Le fue diagnosticado un cáncer de pulmón, por el que falleció el 17 de mayo de 2012, en su casa de Naples, Florida.

En 2013 fue incluida en el Salón de la Fama del Rock. Es considerada la reina de la música disco.

Mientras cantaba como corista en una sesión de grabación en Múnich Musicland Studios para Three Dog Night, Summer se reunió con los productores Giorgio Moroder y Pete Bellote. El trío forjó una asociación de trabajo y comenzó a colaborar en canciones juntos a partir de 1974. Una cinta de demostración de los trabajos de Summer con Moroder y Bellotte llevó a un acuerdo con el sello europeo Groovy Records. El sello publicó el primer álbum de Summer, Lady of The Night. El álbum se convirtió en un éxito mundial con las canciones The Hostage y Lady of The Night, que llegaron a ser número uno en países como Holanda y Bélgica.

A mediados de 1975, mientras trabajaba en un nuevo álbum, Summer colaboró para una canción que Moroder estaba trabajando para otro artista en el entonces naciente estilo discoteca: Love to Love You Baby. Más tarde, Summer dijo que se había imaginado que Marilyn Monroe cantaba esta canción.

Al grabar la canción Donna incluyó atrevidos jadeos y gemidos propios de un orgasmo y se cuenta que para grabarlos pidió un ambiente íntimo: apagar las luces del estudio. Esto hizo pensar que las sensaciones sugeridas en la canción eran reales; reseñas de la revista Time y de otros medios llegaron a cuantificar que la canción sumaba 23 orgasmos. Sin embargo, cuando preguntaron a Donna «si se había tocado» o estimulado durante la grabación, ella contestó: «¿Tocarme? Sí, una pierna».

Love to Love You Baby se lanzó inicialmente en Europa, pero varias emisoras la rechazaron por su erotismo y tuvo un éxito modesto. Por suerte, una copia llegó a Estados Unidos y cayó en manos de Neil Bogart, presidente de la firma Casablanca Records. Bogart, conocido por sus lujosas fiestas, puso a prueba la canción haciéndola sonar en una de sus celebraciones; la reacción de los invitados fue tan entusiasta, que reclamaron que sonase una y otra vez. El directivo se puso en contacto con Moroder y Summer, anunciándoles que lanzaría la canción pero que necesitaba una versión extensa para el baile en discotecas. Recibió una versión de 17 minutos de duración, que no cabía en un disco de vinilo de tamaño single y que tuvo que editarse en otro de 12 pulgadas: el maxi-single, formato del que Donna Summer resultó ser pionera.

A principios de 1976, Love to Love You Baby alcanzó el puesto Nº2 en los Billboard Hot 100 de los Estados Unidos, mientras que el álbum del mismo nombre, vendió más de un millón de copias. Llegó a ser el Top 5 en Reino Unido, a pesar de su prohibición en la BBC.

