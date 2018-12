Directivos de El Nacional pidieron disculpas públicas a Diosdado Cabello

diciembre 19, 2018 - 7:56 pm

Directivos de el diario El Nacional pidieron disculpas públicas mediante un comunicado al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, por una serie de publicaciones en relación al dirigente oficialista.

La disculpa que fue publicada en varios medios de comunicación destaca lo siguiente: “Deploramos el daño personal y familiar que se haya causado o le haya podido causar al ciudadano Diosdado Cabello Rondón el contenido de estas publicaciones”, se lee en parte del comunicado, donde se agrega “…Estamos en total desacuerdo con dichas publicaciones y las rechazamos, habida cuenta de que la gravedad de esas afirmaciones no está acompañada de la comprobación de su veracidad puesto que, transcurridos más de tres años de su publicación, aún no ha podido ser confirmada ya que no ha sido presentada prueba alguna respecto de esas publicaciones…”.

Las disculpas deben ser publicadas una vez al mes durante tres meses consecutivos y en tres medio de circulación nacional en el que 5 directivos de El Nacional y 2 de Tal Cual le piden disculpas a Diosdado Cabello.

AVN / Agencias