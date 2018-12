Diputado Julio Montoya: "A partir de enero le toca la presidencia del

diciembre 27, 2018 - 9:41 am

El parlamentario Julio Montoya comentó que el 5 de enero se debe materializar el acuerdo en la AN, le toca la presidencia del Parlamento a Voluntad Popular

“En Venezuela hay una dictadura, no hay Estado de Derecho, no hay reconocimiento del Poder Legislativo, lo que hace que Venezuela tenga una dinámica de política no tradicional”, resaltó.

Alertó, durante una entrevista que le realizara un medio digital, que no le extrañará que el Gobierno utilice “técnicas de adelantar” la juramentación de Nicolás Maduro como presidente el próximo 10-E. “El día que se juramente Maduro está cometiendo un hecho inconstitucional y no reconocido por casi todas las democracias del mundo, lo cual va a colocar a Venezuela en una situación difícil en el campo social, económico y político”.

“No vamos a reconocer el período de Maduro cuando se juramente, eso va a generar una dinámica política que va a depender de las partes a donde llegue, ojalá sea a un gran proceso de negociación política entre la comunidad internacional y las fuerzas internas que nos permitan a los venezolanos reencontrarnos en una democracia y en un nuevo proceso electoral”, recalcó.

“No hay ningún factor en este momento de la oposición capaz de negociar con el régimen acuerdos de ningún tipo que resulte exitoso, porque no hay ningún factor de la oposición que aglutine a la mayoría del pueblo venezolano”, advirtió.

Expresó que “no tengo duda que pueda haber uno u otro factor opositor que pueda intentar llegar a algunos entendimientos con el régimen, pero evidentemente eso no representa la voluntad del pueblo venezolano. No hay fuerza en la oposición que pueda representar a la mayoría del pueblo venezolano en una negociación con el régimen”.

Enfatizó sobre el “hostigamiento” en su contra y de sus familiares que “es permanente” y acotó que “el Gobierno trata de intimidarme y asustarme, hasta de motivar que me vaya del país”.

“No hay tiempo para recular, el Gobierno se equivoca si cree que en lo personal por la vía material va a lograr mi silencio. Venezuela necesita justicia”, destacó.