Diputado Guerra: “La economía se está dolarizando de facto”

diciembre 17, 2018 - 6:28 pm

José Guerra, diputado de la Asamblea Nacional, alertó sobre la “dolarización de facto” en Venezuela, recalcando que en toda hiperinflación, la moneda buena siempre sustituye a la mala.

“La economía se está dolarizando de facto (…), ha venido desplazándose hacia el dólar porque en economía la moneda buena sustituye a la moneda mala para las transacciones”, dijo durante una rueda de prensa José Guerra, diputado y miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.

Guerra señaló que esto ocurre porque los venezolanos “no confían” en el bolívar, que pierde poco más de 3 % de su valor cada día, lo que hace imposible el ahorro o el endeudamiento en esta moneda.

De acuerdo con los cálculos del Parlamento venezolano, la inflación anualizada al cierre de noviembre se ubicó en casi 1.300.000 %, y proyecta culminar este 2018 por encima de los 2.000.000 %.

El Parlamento culpa al Gobierno de Nicolás Maduro de la hiperinflación porque, asegura, se financia emitiendo dinero sin respaldo en bienes y servicios, lo que sirve de “combustible” al alza de los precios.

No obstante, el parlamentario no cree que dolarizar sea la solución a los males de la economía venezolana puesto que, dijo, los países de la región que defienden monedas propias tienen mejores desempeños económicos que aquellos que no, como Ecuador o Panamá.

EFE/Unión Radio