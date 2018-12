Dip. Millán: PJ no participará en las elecciones del domingo

diciembre 7, 2018 - 10:50 am

El diputado Jorge Millán reiteró este viernes que el partido Primero Justicia no participará en las elecciones a concejales que se realizarán este domingo 9 de diciembre, aclaratoria que hace ante la confusión generada por algunos candidatos.

“Tenemos que dejar claro la posición de PJ. No debemos participar en ningún fraude electoral. Este proceso no tiene interés alguno porque la magnitud de la crisis hace que la gente no vea en los concejales la capacidad para resolver los problemas, y luego, porque la gente sabe que el resultado del domingo está cantado. Ahora, la confusión nace, porque el liderazgo de Primero Justicia ha tenido mucha incidencia en algunos sectores, quienes han sido elegidos son líderes de PJ, ellos decidieron que quieren conservar esos espacios y al tener cercanía con el partido, por años de trabajo, hace crear la percepción que PJ está ahí, pero no es así. Ellos han mal utilizado los símbolos del partido y eso ha ayudado a incrementar la confusión, pero nosotros hemos sido categóricos en nuestra postura y llamamos la atención de cómo se ha desplegado la campaña en estos municipios”, expresó Millán.

El diputado aseguró que El Gobierno posiblemente deje algunos espacios como Baruta, Chacao o El Hatillo, pero al ser un proceso con un mismo CNE, “el resultado será ampliamente mayoritario para ellos”, acotó.

Millán también se refirió al tema económico del país, específicamente al petro, criptoactivo creado por el Gobierno, al que calificó de una “payasada”.

“Para explicar el Petro hay que buscar a un brujo, un estafador o un pirata. Maduro lo emplea como una ‘solución’ al problema económico nacional y vemos cómo la economía desde el petro y mucho antes ha venido en un proceso de deterioro brutal. Nos han convertido en una de las economías más críticas del mundo, somos el único país con hiperinflación, eso indica el nivel de retraso e incapacidad que tenemos (…) El petro no es más que una ficción para tratar de estafar a la gente y seguir pedaleando una crisis viendo a quién engañan en el camino”, sostuvo.

Indicó que en un país donde cuesta que reciban el bolívar, “que ya es un chiste”, menos recibirán una moneda que, a su juicio, es virtual. “El Petro es una payasada”, finalizó.

Unión Radio