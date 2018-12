Dip. Alvarado: Cambio político y económico podría ocurrir en primer semestre de 2019

diciembre 7, 2018 - 12:13 pm

El cambio político y económico en Venezuela podría ocurrir durante los seis primeros meses de 2019, estimó el diputado a la Asamblea Nacional y economista Ángel Alvarado.

Durante una entrevista con Shirley Varnagy, el parlamentario señaló que se perfila un final para el actual escenario de hiperinflación y crisis social que hay en Venezuela.

“Hay quienes piensan que estamos en un nivel tan extremo que ir más allá es difícil. Pienso que podemos estar en un final en el primer semestre del año que viene, que esto se acabe porque ya no da para más. La gente está desesperada, tiene mucho tiempo desesperada, porque ya no da para más, y es un factor de presión para hacer que esto termine. En 2019 se abren las puertas a un cambio”, señaló el asambleísta.

Sin embargo, advirtió que este proceso necesitaría de participación ciudadana y presión social. “Esto requiere que la gente tome conciencia que no es un proceso espontáneo, automático. Hay que vencer el miedo, reclamar los derechos y exigir que las cosas se resuelvan”, enfatizó.

Indicó que la actual hiperinflación y lo que definió como crisis humanitaria se generó por el desconocimiento que realizó el Gobierno de Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional. Insistió en que el parlamento es el único ente autorizado constitucionalmente para lograr alianzas económicas y permitir la inversión foránea.

“En Venezuela no veo cambio económico si no hay cambio político. El Gobierno quiere ir a un capitalismo autoritario en el cual se abren las puertas a la economía, con un régimen autoritario. Lamentablemente para ellos, Venezuela no hace esto porque tiene una Asamblea Nacional que, si no es reconocida, no se abren las puertas al financiamiento internacional, a la confianza para la inversión”, sostuvo.

Unión Radio