Diosdado Cabello sobre el 9-D: “Espacio que deje la derecha, espacio que debemos conquistar”

diciembre 5, 2018 - 1:06 pm

Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), manifestó que desde el PSUV están dispuestos a tomar todos los espacios que deje la derecha, por lo que recalcó que la decisión de los partidos de oposición de no participar en los comicios de concejales de este domingo, no frenará la participación de esta tolda roja.

“Espacio que deje la derecha, espacio que debemos conquistar en nombre de la revolución en elecciones libres y transparentes”, dijo este miércoles durante el cierre de campaña en el estado Aragua.

Destacó que “ser concejal, diputado alcalde, gobernador no puede ser un privilegio, tiene que ser un compromiso sagrado con el alma, con nuestro pueblo”.

Durante su discurso, expuso que “el que no vote, no come. Agarre su lista y lleve a todos a votar”.

Enfatizó “las mujeres son las principales responsables de que esta revolucion esté como hoy”.

Noticia al Día