Digitel dejó sin señal a sus usuarios en esta Navidad

Desde este 24 de diciembre Digitel dejó sin señal a sus usuarios en varias regiones de Venezuela.

Las quejas no faltan en las redes sociales, donde la gente reclama no haberse podido comunicar con sus familiares en el exterior en una fecha tan importante como la Nochebuena. Culpan a la empresa telefónica por no prestar un servicio eficiente.

La falla afecta a los estados del occidente del país como Zulia, Lara, Falcón, entre otros, así como a los del centro.

“El regalo de digitel sistema de datos en intermitencia”, refiere un usuario a través del Twitter.

“Problemas de comunicación @Digitel_Info412 estado Zulia, Machiques de Perijá, parroquia San José”, dice Maiker López.

“La señal de Digitel está malísima, me quiero como morir”, expuso Railimar Greysessed.

