Deyna Castellanos aseguró que el 2018 ha sido su mejor año

diciembre 3, 2018 - 10:07 pm

Deyna Castellanos volvió a escribir su nombre en los libros de historia y se consagró campeona de la NCAA con Florida State. En la final ante North Carolina dejó su selló al asistir a Dallas Dorosy, quien marcó el único tanto del encuentro.

La meta estuvo trazada desde el principio, el norte era el título nacional (un trofeo nunca alcanzado por una venezolana). El camino no fue fácil y los campeonatos de Conferencia de la Costa Atlántica (ACC) no eran suficientes.

“Este título nacional representa muchísimo para mí, tras dos años quedándome con la espinita de no lograr mucho (…) Fue un año muy bueno para el equipo con altos y bajos, pero al final conseguimos el resultado”, dijo la aragüeña. La atacante añadió:” La asistencia fue la forma de contribuir al equipo”.

Las estadísticas reflejaron que Castellanos fue determinante, tras ser la líder de su equipo en goles y asistencias. “Siempre he dicho que todas las temporadas que he tenido acá (Estados Unidos) han sido bastantes distintos los roles que he tenido. Pero para mí ha sido mi mejor año, un año bastante colectivo, donde marqué 10 goles y di ocho asistencias”. La ariete resaltó: “Se vio el trabajo que se busca acá de ser una jugadora más completa, de no solo marcar goles sino también ponerlos”.

La casaca número “10” de las Seminoles no ejerció de delantero centro, donde se le ha visto varías veces con la selección nacional, sino en el sector medular. “Jugué de mediocampo ofensivo, pero en Estados Unidos esa posición tiene responsabilidades defensivas. Más allá de poner las pelotas y hacer los goles, me pidieron ganar choques y pelear pelotas aéreas”, confesó Castellanos.

Pero no todo fue con FSU este año, puesto que la aragüeña disputó tres competencias con la Vinotinto. “Este año ha sido bastante fuerte a nivel futbolístico y académico al jugar: el Sudamericano sub-20, la Copa América, los Centroamericanos y toda temporada”, soltó la atacante.

Castellanos valoró de forma positiva las competiciones con la selección nacional y aseguró que la ayudaron a estar “en forma y en ritmo” para afrontar la temporada con FSU. Y es que fue un año agitado para la goleadora, pero que quedará en su memoria.

“Este 2018, a pesar de no clasificar a los dos mundiales donde yo jugué la clasificación (sub-20 y absoluta), se tuvo la oportunidad de ganar medalla (bronce en los Centroamericanos). Ahora con este título se cierra un año bastante bueno y positivo, pero vamos por más”, concluyó Castellanos.

Prensa FVF