Deontay Wilder cree que debió haber noqueado a Tyson Fury

Deontay Wilder lanzó su puño derecho, mostrando la forma en que debió haber golpeado a Tyson Fury.

El estadounidense se dijo frustrado con la actuación del réferi, decepcionado por Floyd Mayweather Jr. y molesto con el anotador del canal Showtime.

Deontay Wilder dice que hizo una mala pelea

Pero más que nada, Deontay Wilder estaba enojado consigo mismo. Cinco días después, el campeón de peso completo del CMB seguía enfadado por la manera en que peleó el sábado por la noche en Los Ángeles en su empate con Fury.

“Fury fue todo lo que esperaba que fuera. No es lo que Fury hizo, sino lo que yo no hice”, declaró Wilder el jueves. “Vieron lo mejor de Fury, no vieron lo mejor de mí”.

“Quería terminar el espectáculo con un nocaut devastador y me emocioné demasiado”, sostuvo.

Wilder (40-0-1) observó la pelea completa por primera vez durante un almuerzo aprovechado para ofrecer escenas de una cobertura de acceso total del combate que será publicada el sábado luego que Showtime transmita la repetición del combate. Aún estaba asombrado de que Fury se levantara de una poderosa combinación que lo puso de espalda sobre la lona en el 12mo round, pero creía que Fury (27-0-1) se benefició de un descanso del réferi Jack Reiss en el conteo.

“¡Míralo! Nueeeeeve”, se quejó Wilder, al imitar lo que consideró fue un conteo largo de Reiss para permitir que Fury se levantara y terminara la pelea de pie.

Aun así, Wilder creyó que la caída, la segunda de su rival en la pelea, le habría permitido asegurar la victoria. Señaló que no se arrepentía por no intentar finalizar con Fury con más determinación después, porque pensó que el triunfo estaba garantizado.

“Si (la pelea) estaba cerrada, creo que esa caída me puso arriba (en las tarjetas)”, consideró Wilder.

Sólo uno de los jueces estuvo de acuerdo, otro dio una puntuación a favor de Fury y el tercero determinó un empate por 113-113. Eso fue mucho más cerrado que lo visto por el anotador de Showtime, Steve Farhood, quien dio sólo uno de los primeros ocho rounds a Wilder en su tarjeta, la cual los aficionados que veían el combate podrían observar tras cada episodio.

“Alguien tiene que explicarme por qué este round es supuestamente de Tyson Fury”, declaró el promotor Lou DiBella tras observar el final de uno de esos asaltos iniciales.

Mayweather fue incluso más duro con Deontay Wilder, al no concederle ninguno de los primeros cinco rounds cuando fue entrevistado en la arena entre episodios. Wilder comentó que no tenía relación con Mayweather, pero dio a entender que el retirado excampeón suele mostrar inseguridad cada vez que otro boxeador estadounidense es el centro de atención.

