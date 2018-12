Denuncian a dos venezolanos por acuchillar a una mujer al negarse a pagar alquiler en Perú

diciembre 6, 2018 - 10:31 am

La dueña de un hotel en Ate Vitarte, Perú, denunció a dos hombres sujetos venezolanos de haberla golpeado y acuchillado, luego de que ella les cobraba el alquiler de cuatro meses.

La víctima dijo que no solo la golpearon, sino que también le robaron una cuantiosa suma de dinero. El hecho fue durante la tarde de este lunes.

La mujer identificó a los atacantes como Néstor Antonio Duarte Casanova y su hijo Kayler.

“Siento que hay una sombra en la recepción, porque nadie frecuenta entrar ahí , entonces volteo y es donde el sujeto me coge, me asfixia, me tapa la boca. Yo desesperadamente pedí auxilio y ahí es cuando entra su papá”, contó la víctima a América Noticias.

Contó que el hombre más joven trató de estrangularla, mientras su padre la apuñalaba en varias partes del cuerpo.

La fémina presentó cortes en el abdomen y en los gluteos, además tuvieron que vendarle el rostro.

Los hombres pensaron que la habían matado, y acto seguido, robaron objetos de valor en su casa, además de dinero en efectivo. Son buscados por las autoridades.

Noticia al Día / La República