Constituyente Julio Escalona aviva la mecha de diferencias internas ante políticas económicas del Gobierno: esto fue lo que dijo (+Video)

diciembre 18, 2018 - 10:02 pm

Julio Escalona, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), emitió este martes su derecho de palabra en la sesión de esta instancia, motivando a sus homólogos a revitalizar este organismo.

Instó a declarar este Hemiciclo “en emergencia ante la emergencia” del país y destacó la necesidad de revisar algunas las políticas económicas del Gobierno, entre ellas la de los precios acordados.

“Yo invito al funcionario correspondiente para que nos explique ante esta asamblea por qué se insiste en la política de precios acordados, esa política viene fracasando, pero se insiste en esa política, ¿Por qué? Quisiéramos tener un diálogo fraterno, no es para pelear, sino para conversar sobre eso”, dijo Escalona.

Indicó que se ha llegado al punto en el que la gente se asusta cuando presume que el Presidente de la República va a aumentar los salarios. “Ustedes son testigos de eso. No puede ser”, apuntó, mientras se escuchaban los aplausos.

En algunas ocasiones le hicieron señas para que callara, a lo que él repicó “estamos tanteando problemas concretos que nos importan, que nos afectan”, subrayando que él respeto el derecho de palabra de quienes le antecedieron.

Su intervención fue durante la sesión especial en la que aprobaron la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero del año 2019.

“Esta ANC puede destituir a un ministro. No estoy amenazando a nadie, pero puede hacerlo. Esta ANC ha sido absolutamente disciplinada y no ha querido sobrepasar sus atribuciones y tomar atribuciones que son del Ejecutivo Nacional, pero hay problemas que la gente nos emplaza en la calle. Los que andamos en la calle llegamos al borde del insulto. La gente está molesta con nosotros porque considera que no estamos haciendo nuestro trabajo. Yo creo que se impone la revitalización de esta ANC”, expresó.

Recomendó eliminar el Ministerio de Alimentación. “Los canales de distribución privada organizan el bachaqueo, el contrabando, lo que se acapara, y no alcanza para las comunas y pequeños y medianos productores. (…) Es un ministerio (el de alimentación) contrario a la alimentación, que conspira contra ella”, refirió.

Pura “rabo e cochino” lanzó hoy el camarada Julio Escalona desde la ANC pic.twitter.com/a4Dl7R5JfH — Mandinga (@bacalaomandinga) 19 de diciembre de 2018

Pura “rabo e cochino” lanzó hoy el camarada Julio Escalona desde la ANC pic.twitter.com/a4Dl7R5JfH — Mandinga (@bacalaomandinga) 19 de diciembre de 2018

Noticia al Día