Cómo prevenir y curar la resaca de estas fiestas

diciembre 26, 2018 - 7:40 am

La mejor cura para la resaca es la prevención. Pero como sabemos que cada celebración merece un brindis, estos son algunos trucos saludables que nos compartió la coach certificada de salud y bienestar holístico Candy Calderón para prevenir el dolor de cabeza o al menos hacer que el día siguiente sea menos horrible. ¡Toma nota!

Toma agua tibia con limón ANTES de salir. El jugo de limón ayuda a estimular el flujo de la bilis, lo que elimina rápidamente las toxinas entrantes (por ejemplo, alcohol) y el agua hidrata las células para que los niveles de alcohol en la sangre no se disparen con el primer sorbo de alcohol.

Asegúrate de hidratarte antes de salir a fiestar. El agua compensará la deshidratación que puede causar el alcohol y reducirá la severidad de una resaca.

No hagas ejercicio justo antes de salir (mejor ve al gimnasio en la mañana). Recuerda, la hidratación es clave y el ejercicio demandará agua de tu cuerpo, que no podrás reponer lo suficiente justo antes de salir, no importa cuánta agua tomes.

NO tomes alcohol de baja calidad y ten pendiente que el licor oscuro contiene más toxinas que el licor transparente, lo que retrasa la rapidez con que se elimina el alcohol de tu cuerpo.

¡Dile adiós al ibuprofeno y toma este elixir de cúrcuma! Te ayudará a eliminar las toxinas, proteger tu hígado y combatir la inflamación que el alcohol te ha causado. La cúrcuma tiene grandes propiedades anti-inflamatorias las cuales son muy necesitadas después de consumir alcohol.

6. Come un cambur. Son una buena fuente de potasio y magnesio, que ayuda a regular la función muscular y nerviosa. Además, es un antiácido natural que puede calmar tu estómago.

Con estos consejos, estamos seguros de que podrás disfrutar al máximo la celebración y al otro día pararte como una nueva persona.

Agencias