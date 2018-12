“Con voluntad política resolvimos el problema del agua en Lossada”: Mujica

diciembre 27, 2018 - 3:20 pm

El alcalde de Jesús Enrique Lossada, Junior Mujica, destacó entre los logros de su primer año de gestión la culminación del proyecto San José, acueducto de 14,4 kilómetros, desde la tubería de Wuinpala en Cuatro Vías hasta la red de distribución de agua de La Concepción, frente al restaurante Los Manguitos. 22 sectores comenzaron a beneficiarse con la aducción de agua en el municipio.

“En un año de guerra económica, sin recursos, resolvimos un problema porque hubo voluntad política, los gobernantes anteriores no tuvieron voluntad política y los camiones cisternas hicieron de la escasez de agua un negocio. Ahora se les acabó el negocio”, expuso el Alcalde, quien anunció que próximamente se iniciará el asfaltado de las vías que tuvieron que romperse para enterrar la tubería de 22 pulgadas de “San José”.

Además informó que con la culminación de la obra ahora viene la creación y operatividad del Instituto Municipal de Agua, al que ha llamado Hidrolossada, para el mantenimiento de equipos, sustitución de tuberías, válvulas y todo lo referente a la distribución del servicio.

Recordó que a quienes no tienen tubería la Alcaldía seguirá ofreciendo el servicio por camión cisterna, pero ya no serán llenados en Planta C sino en la aguada que se está culminando en la sede de Servicios Públicos, lo que permitirá acortar los tiempos y se podrán atender más sectores.

Nota de Prensa