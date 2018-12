Comunicado: esposas de detenidos por corrupción de Pdvsa exigen libertad para sus cónyuges

diciembre 6, 2018 - 11:53 am

A través del siguiente comunicado las esposas de los detenidos por corrupción en la estatal petrolera Pdvsa, caso anunciado por el fiscal de la República, Tareck William Saab. La lista de trabajadores la encabeza Eulogio del Pino expresidente de Pdsva, a quienes se les acusa de falsificar cifras, realizar contrataciones ilegales y actuaciones que atentan contra los bienes de la República, según afirmó Saab.

A continuación el comunicado completo:

Después de unos largos e injustos 16 meses nosotras, las esposas de los detenidos Pdvsa hemos decidido alzar nuestras voces y reclamar por la libertad de estos hombres que han trabajado siempre por amor a la empresa y al país.

A mediados del mes de septiembre del pasado año se reveló una supuesta conspiración por corrupción y desfalco a la nación, caso denominado Petrozamora, empresa mixta o filial para la cual nuestros esposos no laboran, ya que pertenecemos a Pdvsa Occidente.

Dentro de este grupo conformado por 17 caballeros y 1 dama, se encuentran asistentes de laboratorio, técnicos de movimiento del crudo, aforadores, líderes, entre otros cargos de nómina menor, así como también, gerentes representantes de Ministerio, jefes de contabilidad de crudo y los más altos, expresidente y vicepresidente de Pdvsa.

Estos trabajadores asumieron su postura al ser detenidos para un proceso de investigación que legalmente tiene una duración de 45 días, por los que fueron trasladados a Caracas, a la sede del Dgcim, dejándolos incomunicados durante los primeros 45 días y cuando legalmente dicho día llegara, culminara este proceso aún, no se había presentado ninguna prueba ni acusación en su contra pero, estos no fueron liberados y no se presentaron cargos si no hasta el día 47 irrumpiendo con el debido proceso y anulando sus DDHH.

Durante su estadía en el Dgcim nuestros esposos fueron torturados psicológicamente, no podían ver la luz del sol, los vestían con bragas militares, les rapaban la cabeza, dormían en las tinieblas de los sótanos del Dgcim, los despertaban en la madrugada para darles comida fría y por no tener uso del tiempo ellos solo podían obedecer ordenes y comer porque no se sabía cuando volverían a llevarse un bocado. Recibían gritos e insultos para amedrentarlos y hacer que obedecieran a sus órdenes y caprichos.

Nuestros esposos perdieron peso, hasta 30 kilogramos llegaron a perder algunos de ellos, sufrieron crisis de hipoglicemias por la falta de alimentos y medicamentos, que nosotros como familiares llevábamos pero que nunca pudieron llegar a nuestros esposos.

El día 13 de marzo, una escalofriante llamada nos devastó, eran nuestros esposos para informarnos que habían sido trasladados al Penal de Régimen Hombre Nuevo Libertador en Valencia, Estado Carabobo.

En todo este proceso nuestros esposos han sido citados a 11 audiencias, algunas son separadas por 2 y hasta 2 meses y medio de distancia una de la otra, rompiendo todas las barreras legales y sus derechos humanos.

Cabe destacar que el señor Eulogio del Pino y Gustavo Malave (expresidente y vicepresidente de Pdvsa) aún permanecen en el Dgcim por motivos que desconocemos.

Muchos de nuestros esposos están enfermos, dentro de ese penal se han contagiado con hepatitis por la falta de higiene y salubridad, adicional de la gran población de roedores que allí se encuentran. Uno de estos caballeros se encuentra hospitalizado desde hace un mes en el Hospital de Valencia debido a un ECV (Enfermedad Cerebro Vascular) y su situación es sumamente delicada. Las edades comprendidas de nuestros esposos oscilan entre 29 y 80 años de edad.

Nosotras las esposas exigimos la liberación de estos hombres responsables, padres de familia, y excelentes abuelos que no merecen estar ahí, algunos de ellos tienen más de 1 año sin ver a sus hijos y nietos, y queremos y necesitamos a nuestras familias unidas en estos tiempo de crisis.

Ya son 16 meses sin recibir ningún tipo de beneficio, las esposas quedamos desprotegidas, nos quitaron nuestro seguro de salud, el seguro funerario, el beneficio mensual de alimentación, nuestra bolsa de comida PDVAL Obrero, nos encontramos desamparadas y nuestros hijos hasta sin derecho de estudiar como venían haciéndolo porque la empresa nos despojó de todo. Nuestras hijos son quienes más sufren, sin contar nuestra odisea y gasto para poder viajara desde el Zulia hasta Carabobo para poder saber de nuestros esposos ya que, hasta tienen prohibido utilizar el teléfono para comunicarse con nosotras, debemos viajar cada 15 dias para poder tener fe de vida de cada uno de ellos. Ya no podemos mas !

Pedimos por favor la libertad de nuestros esposos y padres.

El amor supera todos los obstaculos.

Luzmer De Hurtado.

Onervis Graterol De Barreto.

Migdalia Rodríguez de Artigas.

María A. De Roque.

Carol Piña de Torres.

Yerina Velarde De Gamboa.

Roselyn León de Martínez.

María de Valera.

Ingrid de Carrillo.

María Mora. (Madre Henry Sánchez)

Noticia al Día