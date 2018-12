Colegio La Chinita: El centro de votación más grande del Zulia estuvo solitario este domingo

diciembre 9, 2018 - 4:28 pm

En el centro electoral más grande del estado Zulia, el segundo en el país y el tercero en Latinoamérica, reinó la soledad

Se trata del Colegio Fe y Alegría La Chinita, ubicado en el sector Cuatricentenario, parroquia Francisco Eugenio Bustamanete donde pasadas las 01:00 de la tarde no llegaba a más de 1.500 votantes aproximadamente.

El mega centro La Chinita, que cuenta con 10.450 electores y 11 máquinas de votación, no tuvo la afluencia esperada para estos comicios a elegir concejales en los 335 municipios del país. Las personas entraban y salían desde las 6 de la mañana que inició el proceso electoral, pero no se aglomeraban, ni mucho menos se hacían las colas que se han visualizado en comicios anteriores pautados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Algunos electores, quienes se encontraban en las inmediaciones de La Chinita, se mostraron sorprendidos ante la poca afluencia de votantes en este lugar. Añadieron, que se el número de personas que ejercen su derecho a voto aquí se redujo a partir de las elecciones municipales del pasado 10 de diciembre.

La Chinita, ha servido como “termómetro” a nivel regional, cuando gana un partido allí se sabe que todo el Zulia se pintó del color de esa tolda política, es por esto, que votantes calificaron como un fracaso rotundo estas elecciones. Sin información electoral, más de uno comentó “yo no conocía los candidatos, pero como soy adeco, vi el color blanco y oprimí. También voté porque los bonos que ofrece el gobierno me servirá así sea para un desayuno”.

Datos extraoficiales

Un miembro de mesa, que decidió no ser identificado, indicó que menos del 50 % por ciento de los electores llamados este 9 de diciembre salieron al Colegio a la Chinita. “Esta mesa apenas lleva 96 votantes, cuando ya se debería haber pasado los 200, ni te cuento las otras” (…) “estoy seguro, que al finalizar la jornada no habrá más de tres mil electores aquí, aún así, se jactan de decir que la afluencia es positiva”, agregó a las 11 de la mañana.

La oposición decepcionó

A juicio de Raúl Urdaneta, votante del colegio La Chinita, “la oposición nos abandonó, por eso tanta abstención, estamos decepcionados. Pero no estoy de acuerdo que llamen a no votar, yo soy venezolano y tengo derecho a defender mi voto, aún cuando el CNE no lo respete”, sentenció.

Sarai Intriago

Fotos: Carlos Robertson / Mysol Fuentes

