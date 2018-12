Clientes del Banco de Venezuela  molestos: fallan transacciones

diciembre 29, 2018 - 3:47 pm

Los reclamos se repiten con insólita frecuencia. Los usuarios del Banco de Venezuela, que intentan utilizar la tarjeta de débito para realizar alguna compra, deben desistir en su propósito. Transacción fallida, institución no disponible, se deja leer en los comprobantes.

A muchos les debitan el dinero de sus cuentas, a pesar de que en el punto de venta se reporta el rechazo de la operación. Los reintegros pueden tomar mínimo 5 días hábiles, lo cual en estos días festivos se prolonga hasta dos semanas.

En la mayoría de los establecimientos le advierten a los clientes sobre las fallas en la plataforma de la institución bancaria, sin embargo quienes no poseen otra forma de pago, deben jugárselas y pasar el mal rato de devolver los artículos en caja.

Las redes sociales dan cuenta del malestar de los usuarios, ya que en los últimos días se han registrado situaciones similares.

OTRA COSITA LA PLATAFORMA DEL BANCO DE VENEZUELA ESTA CAÍDA QUE PASA. IBA HACER MERCADO COMPRAR AZÚCAR, CAFÉ Y PASTA QUE ES LO QUE HAY Y ALGUNAS PERSONAS NO LES PASABA LA TARJETA POR EL PUNTO. POR ENDE, NO PUDE COMPRAR LO QUE IBA A COMPRAR.

Los puntos de venta no esta pasando la tarjeta de débito del banco de Venezuela

NO ESTAN PASANDO LOS PUNTO DE BANCO DE VENEZUELA REVISEN QUE SUCEDE.. NO ES JUSTO NO PODER COMPRAR. YA QUE EL PUNTO ESTA DEMASIADO MALO,,

— anni (@michurrys) 29 de diciembre de 2018