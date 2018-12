China: Detienen a otro canadiense en respuesta al arresto de la directora d

diciembre 19, 2018 - 10:10 am

Un tercer ciudadano canadiense ha sido detenido por las autoridades en China, luego de que Ottawa arrestara a la directora del gigante chino Huawei a comienzos de diciembre, confirmó el martes la cancillería de Canadá.

Un portavoz del Departamento de Asuntos Globales dijo “estar al tanto” de la tercera detención, sin proveer más detalles.

Este nuevo detenido se suma al empresario Michael Spavor y al ex diplomático Michael Kovrig, arrestados en Beijing como respuesta a la detención de Meng Wanzhou en Vancouver el 1 de diciembre y por un pedido de Estados Unidos, que espera poder extraditarla.

La directora financiera (CFO) de la empresa tecnológica Huawei e hija de su fundador, también conocida como Sabrina Meng, está acusada por Washington de coordinar la violación de las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen de Irán a través de las operaciones de la empresa en el país persa.

Desde entonces Meng ha sido liberada bajo fianza y espera en Canadá por el avance del proceso o una posible extradición a Estados Unidos.

Aunque no se conoce la identidad del tercer detenido, fuentes cercanas a la investigación y citadas aseguran que no se trataría de un empresario ni tampoco de una persona vinculada a la diplomacia, llegando a sugerir que su detención podría no estar directamente vinculada con el arresto de Meng.

Las detenciones cruzadas están generando una crisis diplomática entra Ottawa y Beijing, que a su vez ya se encuentra trenzado en un conflicto con Washington por la guerra comercial que ha encarado el presidente Donald Trump.

Específicamente, además de las acusaciones de violar las sanciones sobre Irán el gobierno de los Estados Unidos ha estado alertando sobre el uso de tecnologías de Huawei, uno de los fabricantes de teléfonos celulares más grandes del mundo y un gigante de las comunicaciones, por el peligro de seguridad que presentan sus vínculos con el gobierno chino y el Partido Comunista de China.

En Canadá el gobierno de Justin Trudeau también está examinando las posibles amenazas escondidas en el uso de tecnologías de Huawei, y aún se debate en permitir o no el desarrollo de redes 5G en el país por parte de la empresa.