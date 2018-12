Cantante británico Morrissey vistió camiseta de Venezuela y cantó contra gobierno de Maduro en Chile

diciembre 19, 2018 - 8:33 pm

El cantante británico Morrissey vistió la camiseta de la Vinotinto, selección de fútbol venezolana, para cantar en contra del gobierno de Nicolás Maduro durante un concierto en Chile.

La cita con los chilenos ocurrió el sábado en el estadio Movistar Arena de Santiago.

El artista dedicó a los venezolanos el tema “Who Will Protect Us From The Police?” (¿Quién nos protegerá de la policía?), que habla sobre la falta de protección de los ciudadanos ante la represión de las autoridades.

En la canción se escucha en inglés: “Hay llamas en el cielo esta noche, tanques en la calle, atacando la libertad de expresión”, en referencia a las protestas de los últimos años en Venezuela.

Al final del tema, Morrissey termina con la repetición del nombre del país: Venezuela. Esta es una de las 12 canciones del undécimo álbum como solista del cantante, llamado Low in High School y lanzado en noviembre de 2017.

En anteriores conciertos Morrissey ha desenfundado una bandera de Venezuela al cantar “Who Will Protect Us From The Police?”.

El Tiempo Latino