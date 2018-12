Buniak: economía venezolana está “profundamente enferma”

diciembre 27, 2018 - 10:11 pm

El economista Leonardo Buniak, calificó este jueves de grave la proyección económica para el 2019, debido a que la hiperinflación actual ha sido el resultado de un proceso de monetización del déficit fiscal reconocido por el gobierno nacional.

Recordó que el Banco Central emitió dinero inorgánico para cubrir el déficit, y explicó que cuando el Banco Central emite dinero inorgánico “lo que hace es dotar con un poder de compra (a la persona) para adquirir productos que no son producidos, que no existen y no corresponden al crecimiento de la economía”.

Lamentó que el gobierno después de anunciar que buscaban tener déficit fiscal cero, anunció un bono de compensación por la reconversión monetaria para 10 millones de venezolanos, “en una semana la liquidez creció a Bs. S 66 mil millones; la liquidez está ahorita en 450 mil millones de bolívares soberanos, se multiplicó por siete veces al cierre de agosto cien días después del plan de recuperación económica”.

Agregó que frente al declive de los precios petroleros, el ingreso fiscal se ha visto severamente afectado y la hiperinflación no solo persistirá, sino que aumentará de manera considerable en 2019. Habló de un proceso hiperinflacionario muy intenso si se mantiene la actual política monetaria.

Añadió que la economía venezolana está “profundamente enferma”, pero su enfermedad ”no es terminal”, por lo que considera que el país tiene una gran capacidad de mejorar.

Sin embargo, el experto subrayó que mientras no se hagan cambios importantes en materia de política económica la situación se mantendrá, dijo en entrevista al programa A Tiempo de Unión Radio.

Unión Radio