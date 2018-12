Bocaranda: Juramentación de Maduro el 10-E sería en el TSJ

diciembre 15, 2018 - 11:57 am

El periodista Nelson Bocaranda reveló que el Gobierno tendría planteado realizar la juramentación del presidente Nicolás Maduro, pautada para el 10 de enero no ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) como se ha anunciado en días previos sino ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Además, detalló que para la investidura de Maduro se habrían invitado a representantes y líderes de todas las naciones aliadas políticamente del Jefe de estado.

“Runrun fresco: Concertado en La Habana. Juramentación Presidencial del 10 de Enero será ante el TSJ y no Asamblea Nacional (AN). Sabiendo ilegitimad de origen no será tampoco ante la ANC. Invitarán aliados Rusia, Turquía, Bielorrusia y acostumbrados”, aseguró Bocaranda en su cuenta de Twitter.

Muchos países del hemisferio occidental han reiterado que a partir del 10 de enero no reconocerán al presidente Nicolás Maduro una vez tome posesión de su cargo.

Noticiero Digital