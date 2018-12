Boca y River sacaron victorias en la Superliga argentina a pocos días de la final de la Libertadores

diciembre 3, 2018 - 12:31 pm

Boca derrotó 1-0 a Independiente y River Plate venció 3-1 a Gimnasia La Plata este domingo en la decimocuarta fecha de la Superliga argentina, a pocos días de la superfinal entre ambos de la Copa Libertadores-2018 en Madrid.

En Avellaneda (Buenos Aires), Boca consiguió un triunfo tan ajustado como injusto sobre los ‘Diablos Rojos’, en un partido dominado ampliamente por Independiente que falló varias situaciones claras y también chocó contra la seguridad del arquero ‘xeneize’, Esteban Andrada, decisivo con algunas intervenciones.

El colombiano Edwin Cardona anotó el gol de Boca con un preciso derechazo angulado (minuto 57) que se clavó como un estilete en el rincón izquierdo del arquero charrúa Martín Campaña.

Con ese gol le bastó a Boca, que jugó la última hora con diez jugadores por la expulsión del defensor Lisandro Magallán (60) y resistió los embates de Independiente, que protestó varios fallos polémicos del árbitro Darío Herrera, quien anuló un gol a Maxi Meza por presunta falta sobre Andrada y no sancionó al menos un penal para los ‘Rojos’.

“Nos metieron la mano en el bolsillo. Me gustaría de hablar de otra cosa. Yo no soy de quejarme, pero esto fue muy burdo. Dos penales y un gol anulado son tres situaciones muy claras, no se puede jugar con este margen de error. Estoy muy enojado, lo de hoy fue muy injusto”, se quejó Ariel Holan, entrenador de Independiente.

La victoria le permitió a Boca recuperar terreno y subir al cuarto puesto de la Superliga con 24 puntos, a seis unidades del líder Racing (30) que el lunes visitará a Talleres de Córdoba.

También el domingo River, con una formación alternativa, se cobró desquite de la eliminación de la Copa Argentina que sufrió el miércoles pasado ante Gimnasia La Plata, y se impuso al ‘Lobo’ por 3-1 con un doblete del colombiano Rafael Santos Borré (7 y 36) y un tanto del juvenil Matías Moya (88), mientras que Matías Gómez (49) descontó para la visita.

El encuentro en el estadio Monumental estuvo marcado por la división en la hinchada de River, entre los simpatizantes comunes y los ‘Borrachos del Tablón’, tal como se conoce a la barra brava (hinchas violentos), acusados de ser parte de los incidentes del sábado 24 de noviembre.

En esa jornada, el bus que transportaba al plantel de Boca para jugar la segunda final de la Copa Libertadores fue agredido a pedradas en camino hacia el estadio, en desmanes que culminaron con el jugador Pablo Pérez herido en un ojo y la suspensión del partido, luego trasladado por la Conmebol a Madrid, a jugarse el próximo domingo en el estadio Santiago Bernabeu.

Enojados por no poder tener en su estadio la final de la Copa Libertadores, miles de hinchas de River cantaron contra la ‘barra brava’, contra el presidente argentino, Mauricio Macri, reconocido seguidor de Boca, y también la Conmebol, por la determinación de mudar de terreno y de continente la final de la Libertadores, en un fallo histórico.

AFP