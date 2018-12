“Asumo la responsabilidad del resultado de la temporada”: Luis Amaro, gerente general de Águilas del Zulia

diciembre 19, 2018 - 11:00 pm

El gerente general de las Águilas del Zulia, Luis Amaro reconoció que el equipo rapaz no consiguió los objetivos que se habían planteado al principio de la campaña del béisbol rentado. En ese sentido, aseguró que los emplumados realizaron esta semana una serie de cambios para potenciar al conjunto de cara a la venidera temporada.

“Ahorita no nos están saliendo las cosas, los muchachos están dando el 110% hasta el último out, pero no se han conjugado los factores”, señaló Amaro.

Desde el 15 de noviembre y hasta el 18 de diciembre, los rapaces jugaron para balance de 6-18, el peor récord del circuito durante ese lapso, aunque matemáticamente siguen con vida para la clasificación a la postemporada, la falta de cohesión en el terreno aleja cualquier ilusión del equipo de jugar en enero.

Cambios

Amaro envió al experimentado Alberto González y al prometedor patrullero José Azócar a los Tiburones de La Guaira, a cambio del lanzador derecho Arlett Mavare, el jardinero Simón Mussiotti y el infielder Yohathan Perlaza. Mientras que obtuvo de los Tigres a Engelb Vielma a cambio del outfielder José Tábata. Tanto González como Tábata habían llegado en transacciones durante el receso entre campañas.

“Nosotros no nos hemos rendido, el equipo batallará hasta el último día, pero es difícil conseguir ese tipo de talento que nos entregó Tiburones, pues durante la temporada muerta no iba a ser lo mismo”, explicó el ejecutivo.

“Al terminar la campaña, cambian un poco las estrategias, la manera de pensar de un gerente de un equipo. Nos damos el lujo de cambiar jugadores que están calientes porque los estás viendo en play y eso adquiere más valor, que sentarse a hablar en frío”.

González ha aparecido durante toda la eliminatoria entre los mejores bateadores del circuito e incluso llegó a estar disputando el título de bateo con Alejandro De Aza y Harold Ramírez. Al momento de la transacción su promedio era de .323, el segundo más alto de Zulia; en tanto que Tábata, que atravesó por algunos problemas físicos, apenas conectó cinco extrabases, todos dobles, y apenas remolcó 10 carreras en 33 desafíos con los zulianos.

“Salir de jugadores como Alberto, que se entregó al equipo en su primer año, aportó liderazgo en clubhouse, así como en el terreno con el bate y la defensa, es difícil”, abundó Amaro. “Pero es un cambio que ayudará a Tiburones y peloteros como Mussiotti, Perlaza y Mavare ayudarán a las Águilas. Estoy pensando en el futuro de la organización. Alberto ya está en la etapa final de su carrera. Mientras que con el canje de Tábata, buscaba unas buenas manos que pudieran suplir la ausencia de Albertico y conseguí a Vielma, que además es de aquí de Maracaibo. Se va a poner el uniforme de Águilas y eso es un orgullo para los peloteros de la región”.

Amaro admitió que es decepcionante no alcanzar los resultados que se planteó, cuando comenzó a armar al club entre marzo y septiembre. Pero no cree que se trate de una transición forzada hacia un porvenir incierto.

“Fueron decisiones difíciles que deben tomarse en este cargo, pues la idea de traer a Albertico era que estuviera en su ciudad, cerca de su familia. Así que soltarlo después de no cumplir un año, no es fácil”.

“Creo que estamos formando una buena base para la próxima temporada”, continuó el ejecutivo.

Amaro nunca imaginó que en mitad de diciembre estaría haciendo planes para la zafra 2019-2020. Sus proyecciones eran muy diferentes y aspiraba a estar en los playoffs.

“Como gerente tomo toda la responsabilidad por los juegos ganados y perdidos, por el resultado de la temporada”, enfatizó. “Me confíe mucho en los resultados que me iba a dar la base criolla, que adquirí vía cambio. Confiaba en que los lanzadores importados iban a hacer el trabajo, sobre todo en nuestra sede. Pero nos quitaron siete partidos en este estadio (mientras esperaba la certificación de MLB). Desde el principio pasaron muchas cosas, que afectaron el rendimiento de los jugadores”.

Despido de Nava y Álvarez

El no conseguir los resultados esperados a mitad de temporada llevó al despido del manager Lipso Nava y a buena parte de sus colaboradores, entre ellos Wilson Álvarez, una leyenda de las Águilas.

“Salimos de Wilson y Lipso, iconos del beisbol zuliano. Fue otra decisión difícil. Pero en el beisbol no puedes cambiar a 32 peloteros, para tratar de generar una reacción. Así que los primeros que se van son los técnicos. Se tomó esa medida para despertar el ánimo del equipo y lograron batallar, pero no se pudo dar el batazo oportuno, no nos salió nada. Las lesiones en el mes de noviembre llegaron juntas, cinco o seis jugadores de la alineación regular. Sin una filial en la Liga Paralela, es muy difícil improvisar con jugadores en la reserva, que no están viendo pitchers a diario, no es lo mismo una práctica de bateo en vivo”.

Nuevo Mánager

Precisó que Lino Connell sólo terminará la campaña en el cargo de manager. El próximo año las Águilas tendrán un nuevo estratega en el banco.

“Buscamos a un profesor, alguien que tenga algo que aportar cada día, que se integre al grupo para ayudarnos a ganar juegos, vamos a entrevistar a varios candidatos”, adelantó Amaro. “Creo en técnicos que han jugado en esta liga, con experiencia aquí, que conocen a los peloteros”.

Pensando en el futuro

Amaro se entusiasmó cuando habló de los peloteros que obtuvo vía cambio. Señaló que Mussiotti le recuerda a Ender Inciarte en sus inicios.

“Puede ser un tremendo jardinero defensivo, va a cubrir terreno, también puede ser alguien que nos ayude con el bate, especialmente para este estadio”.

Perlaza, originario de Bobure, es visto como un pelotero clave en los próximos años. “Tiene muchas herramientas, su talento nos ayudará. Es el típico pelotero con el perfil de prospecto. Batea, corre, tiene fuerza y puede jugar en el infield y outfield. Nos otorgará versatilidad”.

Mavare al igual que el receptor Carlos Garay, adquirido en la semana desde Tigres de Aragua por el zurdo Sergio Escalona, son piezas para el presente, según Amaro.

“Mavare nos ayudará desde este instante, al igual que Garay, junto con José Briceño y Gregory Rivero, que ha lucido tremendo cuando se le ha dado la oportunidad, tendremos mucha fortaleza detrás del plato para el año que viene. Mientras que Vielma nos ayudará mucho con el guante y no podemos olvidar su ofensiva”.

Las Águilas del Zulia se ubican en el último lugar de la tabla de posiciones de la LVBP con récord de 20 ganados y 32 perdidos.

Con información de LVBP

