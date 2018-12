Arreaza: Presidente Maduro jamás consideró asistir a toma de posesión de Bolsonaro

diciembre 16, 2018 - 3:05 pm

El canciller de la República, Jorge Arreaza, aseguró que el presidente Nicolás Maduro sí fue invitado a la toma de posesión del nuevo mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, pero que en ningún momento consideró la posibilidad de asistir.

A través de la red social Twitter, el canciller de la República explicó que “el Presidente jamás consideró asistir a la posesión de un gobierno como el de Bolsonaro. Esta es la firme respuesta oficial que le enviamos a Ernesto Araújo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, el pasado 12 de diciembre”.

En la respuesta del gobierno venezolano indica que Maduro “no asistirá a la toma de posesión de un presidente que es expresión de intolerancia, del pascismo y de la entrega a intereses contrarios a la integración latinoamericana y caribeña”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, anunció hoy que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, no fue invitado a la investidura del presidente electo Jair Bolsonaro el 1 de enero en Brasilia.

“Por respeto al pueblo venezolano, no invitamos a Nicolás Maduro a la posesión del presidente electo Bolsonaro. No hay lugar para Maduro en una celebración de la democracia y el triunfo de la voluntad popular brasileña. Todos los países del mundo deben dejar de apoyar y unirse para liberar a Venezuela”, dijo Araújo en sus redes sociales.

Em respeito ao povo venezuelano, não convidamos Nicolás Maduro para a posse do PR Bolsonaro. Não há lugar para Maduro numa celebração da democracia e do triunfo da vontade popular brasileira. Todos os países do mundo devem deixar de apoiá-lo e unir-se para libertar a Venezuela.

