Apenas llega el pernil de los Clap y ya en Maracaibo arman la trampa (Alberto Morán)

diciembre 3, 2018 - 9:11 am

Muchas son las expectativas que se han formado en el país en torno del pernil de los Clap. Y no es para menos después de un año esperando la codiciada pierna de cochino, hasta que por fin llegó.

El problema ahora es que a la par de esas expectativas crece una versión, tipo globo de ensayo, según la cual, la unidad de cerdo no la recibirán todas las familias que se encuentran debidamente censadas y obtienen las cajas Clap, como plantea el presidente Nicolás Maduro Moros.

De acuerdo con un comentario que circula en el barrio Los Robles, parroquia Luis Hurtado Higuera, municipio Maracaibo, estado Zulia, los suministrarán por casa y no por núcleo familiar como se hace cuando reparten este beneficio, me explicó, si en alguna residencia hay tres familias registradas solo una recibirá el pernil. Las otras dos quedarían injustamente sin su pieza de puerco por no tener vivienda.

Tal situación ha generado malestar entre los vecinos de Los Robles, debido que la cuestión la ven como una trampa o maraña; primero, eso no se le ha escuchado al presidente Maduro ni a ningún vocero oficial, segundo, son muy comentados los supuestos casos de corrupción en todo ese entramado que, al parecer, se dan alrededor de la entrega de los Clap.

Gente que se queda con los alimentos, que los vende con sobreprecios a terceras personas, que cobra cantidades exorbitantes por el transporte, que le reparte a sus parientes aun cuando no les corresponde y deja por fuera a los vecinos que legalmente les pertenecen.

Pero, en fin, de ser cierta la versión que promueve la exclusión de los perniles, sería una crueldad, porque a pesar de la Gran Misión Vivienda Venezuela son muchas las familias que en este país aún no tienen casas y viven arrimadas con sus hijos donde un pariente, un amigo, o alquilado con otras personas. Además, como ya dije al principio, la gente tiene un año esperando y ahora, que ve llegar su pierna de cochino, surge ese comentario tendencioso con fines inconfesables.

Las autoridades deben pronunciarse sobre ese caso en la parroquia Luis Hurtado Higuera. La gente responsabiliza y se indigna con el presidente Nicolás Maduro, con el gobernador del Zulia, Omar Prieto y con el acalde de Maracaibo, Wii Casanova, como principales representantes de los tres niveles de gobierno. Y de pronto, no están ni enterados del asunto.

De todas formas, deberían ponerse alertas, no extraña que este beneficio en vez de ser agradecido por la comunidad al Gobierno viendo como sortea las sanciones económicas del presidente de EEUU, Donald Trump, se convierta en un rechazo por culpa de algún manejo irregular en la entrega de este alimento, que forma parte del plan que la revolución llama Navidades felices.

Desconozco si la perversa versión circula en otras parroquias del Zulia. En todo caso, en Maracaibo, se requiere aclarar la situación cuanto antes, no se descarta que haya quien pretenda la aventura de robar perniles en detrimento de los beneficiados, que esperan ansiosos degustar el tradicional plato navideño.