Anna Anna Vaccarella sorprende al despedirse de Unión Radio: “Solo es un hasta luego”

diciembre 15, 2018 - 11:33 am

La periodista Anna Vaccarella sorprendió este viernes al anunciar su salida del programa “En Sintonía” que trasmitía por Unión Radio de 11 am a 1 pm.

La decisión fue dada a conocer a través de una publicación en su cuenta en Instagram donde resaltó que “solo es un hasta luego. Hoy cierro un capítulo muy importante en mi vida”.

Vaccarella explicó que “siento que ya es hora. Renacida me urge, me demanda, me invita y me recuerda que la vida es un ratico. Y que la valentía debemos ejercerla cada día cuando de ser feliz se trata. No me voy del país. Sólo me voy tras mis sueños pagando un alto precio”.

La comunicadora social agradeció a jefes y compañeros de trabajo quienes le apoyaron no solo como profesional sino también en los momentos más difíciles de su enfermedad.

NTN24