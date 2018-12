AN no aprobó el préstamo de 500 millones de dólares que el Ejecutivo hizo el CAF

diciembre 18, 2018 - 9:40 am

Este martes la Asamblea Nacional (AN) no aprobó el préstamo de 500 millones de dólares que hizo el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) al Gobierno venezolano, así lo informó el diputado Ángel Alvarado.

“La CAF está financiando una dictadura que no es reconocida en el mundo, un gobierno que viola derechos humanos”, señaló en una entrevista telefónica con Efe Alvarado, quien consideró “sumamente preocupante” que el banco prestara el dinero sin la necesaria “aprobación parlamentaria”, aseguró Alvarado.

“Se está financiando a un país que no tiene presupuesto, que no publica estadísticas, que no tiene capacidad de financiamiento, no entendemos en qué se basa la CAF para hacer un crédito, un préstamo que el gobierno no tiene capacidad de pagar”, continuó Alvarado, miembro de la comisión de Economía y Finanzas de la Cámara.

El propio Alvarado, así como otros legisladores de su comisión, pidieron hace casi dos semanas a la CAF que no prestara dinero al Gobierno de Maduro sin la aprobación del Parlamento porque se estaría “violando la ley y la Constitución”.

Con todo, el Parlamento -de contundente mayoría opositora- fue declarado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en “desacato” al incumplir unas sentencias que dictó y además fue despojado de sus competencias legislativas por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Alvarado también subrayó que el crédito es “ilegal e inmoral” y que solo servirá para que la CAF adecúe “su propio balance”, lo que, afirmó, “afecta” la “transparencia y credibilidad” del banco.

Banca y Negocios/Noticia al Día