Almagro: “Siento impotencia de no poder salvarles la vida a los niños desnutridos en Venezuela”

diciembre 19, 2018 - 10:24 am

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, señaló que “es un gravísimo error dejarse contaminar por dictaduras“.

Asimismo, indicó en una entrevista al Semanario Hebreo Jai sobre Venezuela que “no me arrepiento de sugerir que se deben mantener todas las opciones abiertas que estén en consonancia con el Derecho internacional. Ese es un derecho del pueblo venezolano“.

Sostuvo que el presidente Nicolás Maduro “debe irse”, puesto que “es la única solución posible, todos lo sabemos. No hay otra solución para redemocratizar el país ni para rescatarlo de la profunda crisis humanitaria, social y económica en que ha caído que con la salida de la dictadura y los dictadores”.

“El sistema fracasado de la revolución cubana seguirá mientras tanto succionando lo que queda de Venezuela. Los 46.000 cubanos que hay en Venezuela que son la fuerza de ocupación extranjera más grande en el continente realizando tareas de represión, inteligencia y tortura deben desocupar Venezuela. Solo la democracia puede lograr eso”, sumó.

Manifestó que “mis problemas con Venezuela ya habían empezado en setiembre del 2012 cuando me opuse a su ingreso al Mercosur, algo que está debidamente registrado”.

Apuntó que “no siento temor, siento muchas veces impotencia de no poder hacer más o no poder salvarles la vida a los niños desnutridos en Venezuela, a los enfermos renales o diabéticos o con cáncer que están muriendo o van a morir, no poder detener la tortura contra presos políticos en Cuba, Venezuela y Nicaragua, no poder detener la violencia contra activistas sociales o de derechos humanos o las voces disidentes. Es también el desafío de que queda mucho por hacer”.

