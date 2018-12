Almagro: la situación en Venezuela lejos de resolverse

diciembre 30, 2018 - 4:28 pm

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dio un mensaje a los venezolanos a propósito del fin de año, donde destacó su interés de que el país encuentre “el camino democrático en el que la reconciliación nacional y la voluntad de la mayoría sean el nuevo signo de los tiempos que vendrán”.

En un video divulgado a través de las redes sociales, Almagro señaló que “la situación en Venezuela lejos de irse resolviendo se encuentra cada día más difícil, acuciante y angustiante que nunca”.

“El mundo es consciente de lo que están sufriendo los venezolanos, pero aún no se concretan todos los esfuerzos que se requieren para que todos entiendan la gravedad de lo que allí se padece”, dijo.

“La vida estrangulada no es vida: es sobrevivencia… y nadie merece padecer eso por el arbitrio irracional de nadie”.

“No debemos callarnos ante un sistema que cercena derechos, que genera infelicidad y que no ofrece un sentido de la reconciliación a sus ciudadanos, sino que se jacta de vivir sembrando odio, miedo y miseria”.

“Tengo claro que los padecimientos que ustedes han sufrido y sufren son mayúsculos. Todo lo que están padeciendo los venezolanos de a pie… la cantidad de venezolanos que, contra su voluntad, ha tenido que emigrar para encontrar un destino en diversas partes del planeta es un dato obvio”.

Con respecto al tema económico, expresó que “el mundo no entiende es cómo el valor de la moneda del venezolano se esfuma entre las manos; ya casi no hay manera de medir el proceso económico que ustedes padecen. Ustedes hacen cola para adquirir lo que sea, porque al final del día es mejor adquirir algo que no tener nada”.

“La situación es tan grave allí que los que gobiernan reconocen que el salario se ha depreciado de manera atroz y fulminante en los últimos meses. Ya casi no hay manera de mantener una mínima estabilidad en su valor”.

Aseguró que su misión es “que la comunidad internacional entienda y ayude en lo que corresponda a poner las cosas en su lugar. El camino a seguir son las sanciones, las denuncias ante la Corte Penal Internacional; la responsabilidad de proteger el respeto a la constitucionalidad y a los poderes democráticos deben ser la agenda. Cualquier otra agenda busca validar a los dictadores en sus sillas, luego del 10 de enero próximo”.

“Este conflicto solo tiene dos alternativas: o los usurpadores del poder siguen en su ultraje a la nación, o en algún momento encontramos el camino democrático en el que la reconciliación nacional y la voluntad de la mayoría sean el nuevo signo de los tiempos que vendrán. Trabajaré para que lo segundo venza a lo primero”, enfatizó Almagro en su mensaje.

Lo q hemos pasado en 2018 hace pensar q no ha sido un año +. La crisis en #Venezuela, lejos de irse resolviendo, es cada día + difícil, acuciante y angustiante, pero sepan q seguiré a su lado y que no abdicaremos en esta lucha. Carta abierta a venezolanos de a pie #OEAconVzla pic.twitter.com/F3ZLYBwZK6 — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 29 de diciembre de 2018

