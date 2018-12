Precio de la gasolina en Maracaibo rebasa los 1000 bolívares

diciembre 30, 2018 - 3:49 pm

Las largas colas en las estaciones de servicio y la escasez, algunos días, del preciado combustible ha sido la mina de oro de los revendedores

Sin cola y en menos de cinco minutos se puede llenar el tanque del carro en la Troncal del Caribe que conecta a Maracaibo con Mara, allí, las estaciones ambulantes están de lado y lado esperando a que los conductores “se bajen de la mula”.

Meses atrás el costo de una botella de 5 litros se vendía en la zona en 60 bolívares soberanos, hoy, la realidad es otra, y es que el nuevo costo-con el que por ahora cierra el 2018- es de 250 bolívares soberanos de día, pero de noche el pago se sitúa en 500 y hasta 1000 bolívares soberanos.

La presentación de venta sigue siendo la misma, botellones de agua, solo que con el combustible. A la luz del día-y las pocas que quedan encendidas de noche en la temerosa carretera -siguen viviendo de esto algunos de sus pobladores. Los dulces de leche y botellas de merey siguen desapareciendo, el negocio sigue siendo la gasolina.

1.000 bolívares soberanos

“Sí, el botellón completo vale 250 bolívares, pero por transferencia más. Si no quieren hacer cola, paguen lo que es”, dijo una de los denominados “pimpineros” al equipo de Noticia al Día durante la investigación.

Sin embargo, pese a que muchos consideran bajo el precio-ante la comparación con otros productos y servicios-hay quienes aseveraron que en las noches pueden pagar hasta 1000 bolívares por cada botellón.

“Aquí te sacan los ojos, por esos litros me tocó pagar 1000 en efectivo porque me quedé por los lados de El Planetario. La única forma fue pagar eso. Claro no todos trabajan de noche porque esto por aquí es peligroso como en todos lados. Fue la única manera de poder llegar a Maracaibo”, dijo Carlos Barrera.

Métodos de bachaqueo

Reconocer a los “pimpineros” de la zona es muy fácil, pues cada uno posee una manguera de un metro aproximadamente sobre la que reposa en una de las puntas un embudo artesanal hecho de botellas plásticas de refresco, al ritmo de un sube y baja los vendedores-menores de edad la gran mayoría-llaman la atención de un posible cliente, algunos salen corriendo desde los matorrales de la zona cuando un vehículo disminuye la velocidad, pues es un cliente potencial, otros simplemente, se sientan a vender sin ningún tipo de inhibición.

Compra y reventa

A pesar de la disposición de venta también están los puntos de compra, pues sí, allí también se compra gasolina por lo que muchos ya están reconsiderando la idea de viajar a la frontera a hacer lo que desde años se ha convertido en la referencia del contrabando en la región.

El litro de gasolina es comprado en la zona para su posterior reventa, el negocio inicia a partir de 80 bolívares soberanos.

Noticia al Día