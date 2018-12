Águilas ya no contará con el novato sensación Alejandro Salazar: “Estoy satisfecho con el número de extrabases”

diciembre 11, 2018 - 5:00 pm

Águilas perderá al novato Alejandro Salazar por el resto de la temporada tras parado por su equipo de Grandes Ligas.

El zuliano debutó esta campaña en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) con los rapaces. El miércoles 14 de noviembre fue su estreno ante Bravos de Margarita en el estadio Luis Aparicio.

“El Gato” como es el apodo del jugador sonó un imparable en este compromiso, que terminó con triunfo de los zulianos 4-1 sobre los insulares. Salazar también remolcó una carrera con un elevado de sacrificio.

El infielder marabino se quedó con la titularidad de la segunda base luego de su primer juego. Solo se ausentó durante una semana al resolver unos asuntos personales.

Salazar destacó con el madero, que se volvió en uno los referentes en la ofensiva aguilucha. “El Gato” dejó impresionantes números en su año debut en la LVBP.

El muchacho, de 22 años, disparó 17 hits en 47 turnos al bate, para registrar un promedio de .362. Siete de sus imparables fueron extrabases, con nueve remolcadas y cinco anotadas. El marabino exhibió una línea ofensiva de .891 de OPS,.511 SLG y .380 de OBP.

Alejandro vino a Venezuela para conseguir más experiencia, y desarrollar su cuerpo. El pelotero salido de la pequeña liga de Coquivacoa indicó que no tenía limitaciones en su estadía en la pelota criolla, sin embargo Bravos de Atlanta mandó a parar al jugador para colocarlo en un programa de acondicionamiento físico de cara a la temporada 2019.

No tuvo suerte con el madero en sus últimos partidos con los aguiluchos al irse de 5-0 en la doble cartelera en Maracaibo ante Bravos de Margarita.

“Bravos me pidió conseguir más extrabases, y se me dieron los resultados”, admitió. Me concentraba en la práctica de bateo para conectar los batazos en los canales, agregó.

El zuliano disputó todos sus encuentros como camarero. “En la defensiva no he tenido los resultados que quería, pero lo importante es seguir trabajando para mejorar”.

Salazar jugó en tres categorías durante el 2018, y pegó 115 imparables. Y el 2019 podría ser el año de su debut con el equipo grande de Atlanta, para volver a jugar con su compatriota Ronald Acuña con quien compartió en las menores del conjunto de Georgia.

“Si va a llegar que llegue, creo que los turnos no me van alcanzar”, dijo el joven sobre su posible nominación al premio Novato del Año. “Mi mayor satisfacción fue dar mi aporte a las Águilas”.

Alberth Josue Piña

Fotos: Mysol Fuentes

Noticia al Día