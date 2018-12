Ada Hegerberg se quedó con el Balón de Oro femenino

diciembre 3, 2018 - 7:06 pm

Por primera vez se entregó el Balón de Oro femenino, galardón que recayó en la noruega Ada Hegerberg. Esta fue una de las novedades de este año durante la gala celebrada en Francia a pesar que, ya existía un premio a la mejor jugadora del mundo cuando los premios FIFA estaban unidos con el Balón de Oro entre 2012 y 2016.

La europea milita en el Lyon francés, equipo que es vigente triple campeón de la Liga de Campeones femenina y logró colocar a siete de sus jugadoras entre las 15 nominadas al Balón de Oro femenino.

Hegerberg alzó la Champions con su equipo, marcando uno de los cuatro goles del cuadro francés al Wolfsburgo en la final. Con sólo 23 años la jugadora suma el Balón de Oro a un extenso palmarés en el que figuran tres Champions y un premio a la Mejor Jugadora en Europa de la UEFA recibido en 2016.

La brasileña Marta (Orlando Pride) no amplió su palmarés después de haber ganado el premio FIFA de la mejor jugadora del año a finales de septiembre en Londres.

🇳🇴 Olympique Lyonnais player Ada Hegerberg wins the first women’s Ballon d’Or of the history! #ballondor pic.twitter.com/VftyQ8VDec

— #ballondor (@francefootball) 3 de diciembre de 2018