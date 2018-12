A 24 horas del cierre de campaña, Copei Zulia invita a votar

diciembre 5, 2018 - 1:52 pm

El secretario regional de Copei Zulia, Braulio Arias, visitó Noticia al Día para invitar a los marabinos a votar en las elecciones de concejales este 9 de diciembre. La visita la realizó en conjunto que sus compañeras del partido Milagros Bracho y Lensis Sardi. Los tres son parte de los candidatos de Copei para los comicios de este domingo.

Milagros Bracho es candidata del circuito 5 de Maracaibo, que corresponde a las parroquias de Cacique Mara, Raúl Leoni, y Chiquinquirá, con una población de casi 300 mil electores. Mientras que Lensis Sardi, es candidata del circuito 3 que corresponde las parroquias Francisco Eugenio Bustamante, Antonio Borjas Romero, San Isidro, Venancio Pulgar y Caracciolo Parra Pérez, con más de 600 mil votantes.

Arias, quien también es candidato número uno en la lista y jefe del comando de campaña, llamado “Rescatemos Maracaibo”, compartió que muchos marabinos no saben que el 9 de diciembre se celebrarán unos comicios electorales y los invitó a participar. “No se queden en sus casa este domingo”, dijo.

“Nosotros estamos conscientes que el CNE no es la institución más transparente, ni ha sido la más confiable en los últimos procesos electorales en Venezuela. Pero es el CNE con el que tenemos que participar”, expresó Arias, quien además agregó que el mensaje que desean transmitirle a los zulianos es de no dejar los espacios vacíos. “Si no participamos el mapa se va a teñir rojo rojito”, dijo.

Copei presenta una propuesta de hombres y mujeres jóvenes en el campo político. Entre las propuestas resalta rehacer la red maestra hecha en la gestión de Fernando Chumaceiro, “donde haya transporte por todos lados, recuperación de plazas, pero lo más importante para nosotros es activar el Plan de Asistencia Alimentaria para Maracaibo, debido a que el problema más importante que tiene la ciudad es el hambre”, afirmó Braulio Arias.

“Como concejal buscaremos la aprobación de esa ordenanza, como prioridad para las comunidades más vulnerables”, dijo el también nutricionista de profesión. Así como aseguró que crearán alianzas con las diferentes iglesias de la ciudad para brindar alimentos a base de proteínas a personas de la tercera edad y niños.

Por otra parte, Lensis Sardi explicó que su objetivo como mujer candidata son los niños “más vulnerables” del circuito que representa. “Soy testigo del estado tan grave de desnutrición y falta de atención en los menores de las parroquias que visito”, dijo Sardi, “nuestra armas es el voto”.

Mientras que Milagros Bracho, va por la educación que “estos niños han dejado de tener”. Bracho datalló que le pareció “increíble el ausentismo en las aulas de clases” y aseguró que deben actuar ahora. “Necesitamos su voto para ayudar a cambiar la realidad de nuestros niños y darles el mejor futuro que podamos”.

¿Cómo votar por Copei?

Braulio Arias manifestó que desde Maracaibo, la llave es abajo y en el centro. “Desde cualquier parte de Maracaibo, vota abajo y en el centro, vota verde y dale a seleccionar todo”, datelló.

