Zulia se alista para recibir a devotos de la Virgen de la Medalla Milagrosa

noviembre 21, 2018 - 12:15 pm

Son miles los fieles que cada noviembre rinden homenaje a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Y con particular razón el zuliano, quien “posee un excepcional fervor mariano”. Por eso, se desarrolla desde ya la novena que dará pie al día central de la fiesta de la Madre de Dios, en esa particular advocación religiosa.

Como es tradición desde hace 15 años, las fiestas comenzaron el primero de noviembre con la bajada de la Imagen en la parroquia, un acto especial que simboliza cómo la madre se acerca a sus hijos para acompañarlos, bendecirlos y llevarlos de la mano a Jesucristo.

Amplia agenda religiosa

El sacerdote explicó que tienen previsto abrir a las 6 de la mañana para dar inicio una hora después, a las 7:00 am, a la celebración de la primera misa; mientras que a las 9:00 am se realizará la segunda, y cerrará el ciclo con una eucaristía a las 11:00 am, cuando se espera el mayor número de devotos.

En la tarde, a las 3:00pm en punto se realizará la tradicional Coronilla de la Misericordia, que dará paso al santo Rosario, meditaciones cristocéntricas que servirán de antesala a la misa central, prevista para las 4 de la tarde. A las 5pm, agregó el presbítero, “saldremos en procesión, temprano debido a la carencia de transporte e iluminación” en la entidad petrolera.

La Iglesia está ubicada en la avenida Los Haticos, “en el corazón de la parroquia”. Templo al que acude “mucha gente de otros municipios y regiones foráneas, así como de La Cañada y ciudades vecinas como Cabimas; y de Valera, estado Trujillo”. Es una festividad que “tiene mucha devoción”, agregó el sacerdote.

La parroquia eclesial La Milagrosa, ubicada en Los Haticos, forma parte de la parroquia civil Santo Cristo de Aranza, también cargado de profundo fervor religioso e historia, toda vez que la capilla bautizada con su nombre es la Iglesia mas antigua de Maracaibo, construida en 1535, y declarada en 1960 Monumento Histórico Nacional.

Miles de favores recibidos

“Los devotos acuden para darle gracias a la Virgen y pedirle ayuda en esta situación difícil, por lo que vivimos pidiendo auxilio divino ante tantas necesidades de quienes sufren; pero visitan también muchísimos fieles para darle gracias por todos los favores concedidos: no tenía trabajo y lo conseguí; no tenía hijo y pude engendrar; me sané de un cáncer”, abundó el párroco Roberto Morales.

“El 30 de noviembre se cierra la fiesta mariana con la subida. Nosotros hacemos bajada. Estamos durante todo el mes con ella visitando los sectores. La novena y la prenovena forman parte de las actividades”, sostuvo al recordar que la Imagen tiene por sede un “templo señorial hermoso, con una estructura muy linda”.

El recinto sacro, dijo, “es muy esbelto y la Iglesia es hermosísima por dentro, rodeada de vitrales italianos y españoles, que datan de más de sesenta años”, lo que hace juego con “un altar dorado donde está representada la aparición de la Virgen a santa Catalina Labouré.

Devoción mundial de siglos…

El 27 de noviembre de 1830 la Virgen María se le apareció a una humilde religiosa vicentina, más tarde declarada santa: Catalina Labouré: la Madre de Dios estaba vestida de blanco. Junto a Ella había un globo luciente sobre el cual estaba la cruz. La Virgen abrió sus manos y de sus dedos salieron rayos luminosos que descendieron hacia la tierra.

Alrededor de la cabeza de la Virgen se formó una aureola con estas palabras: “Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a Ti”. Y una voz sugirió a través de Catalina: “Hay que hacer una medalla semejante a esto que estás viendo”. Quienes la lleven, “sentirán la protección de la Virgen”, y apareció una M, sobre la M una cruz, y debajo los corazones de Jesús y María. Es lo que hoy está en la Medalla Milagrosa.

Globovisión