Wilson Álvarez sobre el inicio de la temporada: “Fueron dos semanas y medias bastantes duras”

noviembre 2, 2018 - 6:53 pm

El coach de pitcheo de las Águilas del Zulia, Wilson Álvarez aseguró que los jugadores rapaces se merecen todo el crédito de los resultados positivos obtenidos durante las dos primeras semanas de la temporada 2018-2019 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en la que el equipo naranja tuvo que disputar 14 encuentros en la carretera por la decisión de las Grandes Ligas de declarar no apto el Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo. En ese recorrido los zulianos terminaron con un récord de siete ganados y siete perdidos.

“Fueron dos semanas medias bastantes duras, de bus en bus, de acostarse tarde, estos muchachos se merecen todo el crédito y lo mejor porque le echaron pichón como decimos nosotros”, aseveró Álvarez.

“El Intocable” aseguró que el pitcheo abridor está haciendo el trabajo, recordando que este jueves el dominicano Logan Durán (3-0) tuvo una sólida salida en las que lanzó seis innings completos en los que solo permitió 2 imparables, propinó cinco ponches y recetó par de boletos en la victoria 6-1 de las Águilas sobre los Cardenales de Lara. “Si el abridor hace el trabajo, con el bullpen que tenemos vamos a ganar bastantes juegos, el relevo ha respondido, yo le pido a los lanzadores que nos den el chance de ganar”.

De igual manera enfatizó en el plan de pitcheo que elaboran antes de cada encuentro en el cual analizan a cada jugador contrario para que el lanzador sepa cómo debe manejar a cada bateador. “Lo difícil es cuando los abridores llegan cuatro o cinco días antes de la temporada porque no vienen preparados y tenemos que ponerlos a tono pero la idea es que al final terminen haciendo el trabajo que le pedimos”, precisó el histórico Álvarez, primer venezolano en lanzar un no hit no run en las Grandes Ligas en 1991 vistiendo la camiseta de los Medias Blancas de Chicago.

El coach aguilucho aseguró que el equipo rapaz cuenta con un bullpen de calidad que está seguro que responderá cuando la ofensiva se los exija. “El bullpen está muy bien, hay sana competencia entre ellos (…) no se qué vamos a hacer la semana que viene con el roster”, bromeó. Esto debido a la llegada en los próximos días de los lanzadores Elvis Araujo y Elieser Hernández. Por último Wilson Álvarez envió un mensaje a la fanaticada de la Águilas del Zulia: “Sigan apoyándonos estamos batallando para ganar el campeonato para ustedes”, sentenció.

Carlos Escorihuela

Noticia al Día