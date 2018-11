VIDEO: Vea como los maestros hicieron ir a Secretaria de Educación

noviembre 28, 2018 - 7:16 pm

Este miércoles se llevó a cabo una protesta de maestros y gremios de la salud, en la Plaza Bolívar de Maracaibo, para exigir al Gobierno los pagos atrasados de salarios.

Durante la manifestación se hizo presente la autoridad Única de Educación del Zulia, Damelis Chávez, quien manifestó a los docentes: “Vengo como un maestro de zona, igualito que ustedes. Si hay algo que se tengo que reconocer, en este momento, es que han estado aquí protestando, pero con mucho respeto, lo cual valoro como maestra que soy”.

“Desde el Despacho de la Zona Educativa se le ha girado instrucciones a los supervisores de las unidades educativas, que no podemos, ni yo lo deseo, estar persiguiendo a nadie. No puede haber persecución, siempre y cuando las cosas se canalicen con los compañeros correspondientes; el vocero por escuela. Sin embargo, ustedes no pueden suspender las actividades de una escuela para venir a acá a protestar”, señaló Chávez mientras oía las denuncias de los maestros, quienes afirmaban ser acosados por los directores de colegios.

La secretaria de Educación indicó que se volvería a sentar para ejercer presión, pero no al Gobernador, ya que este, a su juicio, no es culpable de los salarios caídos que se les adeuda a los docentes dependientes del Ejecutivo regional, palabras que incomodaron a los presentes quienes comenzaron a abuchearla hasta que la hicieron ir del lugar de la protesta.

Fotos: Mysol Fuentes/Video y Edición: Jairo García

Noticia al Día