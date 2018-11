Venezuela superará esta crisis….la echaremos adelante invirtiendo

noviembre 2, 2018 - 3:39 pm

Sin dudad que el gran problema que enfrenta Venezuela en estos momentos es la grave crisis económica y ello necesita un titánico esfuerzo para apartarla de lo que parecer ser un abismo. En ese escenario existen detractores y defensores. Estos últimos parecen ser la mayoría y confían en una pronta recuperación. Muchos apuestan a ello metiéndole el pecho al desarrollo económico haciendo grandes inversiones y creando empleos.

Conocidos empresarios zulianos forman parte de esa ala que confían en el país y creen que saldremos de ese atolladero. Omar Barrios, uno de estos emprendedores aceptó conversar con NAD para explicar su óptica sobre lo que se debe hacer para hacer crecer al Zulia y todo el país.

Asegura el entrevistado que el asunto económico hoy en día hay que verlo más allá de colocar un bolívar para multiplicarlo. “Es verdad que esa es la génesis de la inversión pero el desarrollo y la producción económica tiene que llevar una gran carga de conciencia y estar por encima de las ideologías políticas”.

Barrios cree que “un sistema de gobierno puede ser socialista o capitalista y esa es una decisión que toma el pueblo. En ese marco nosotros los empresarios debemos ir en consonancia con los requerimientos económicos que necesita el país y es donde se requiere ser nacionalista. Aprovechar las oportunidades que nos ofrecen y no dejar caer el sistema productivo. No sólo debemos tener los pies en Venezuela sino el alma. Este es una gran barco que quiere navegar hacia la prosperidad y si se hunde nos ahogamos todos”.

LUCHANDO CONTRA LA INFLACIÓN

La inflación en cualquier país cuando se dispara a niveles dramáticos, parece ser un dragón de mil cabezas. Trata de acabar los cimientos de cualquier nación y se debe buscar el arma perfecta para destruirla.

Para el empresario Omar Barrios este fenómeno hay que combatirlo y no huirle. “Una persona dedicada a los negocios y que quiere a su país debe de alguna manera contribuir en esa lucha y no abandonar a su gente. Aquí es donde se debe tener sentido patrio. Es nuestra tierra, nuestro país. Mi familia, durante generaciones ha contribuido en el desarrollo económico del Zulia y gracias a ello me he superado. Tendría que ser un mal hijo de esta nación si abandono el barco y busco otra orilla. Esta crisis puede tener muchos factores pero quienes invertimos y creemos que se puede lograr un mejor bienestar para todos, nos jugamos la vida para contribuir en el desarrollo”.

Aseguró que el tiempo de confrontación tiene que acabar de una vez. “nadie puede culminar una obra y se le lanzan piedras. Me refiero a las acciones que han tomado empresarios honestos y el gobierno nacional”.

Finalmente dijo estar confiado que “este mal inflacionario más temprano que tarde llegará a su fin como ha sucedido en otros tantos países latinoamericano. Mientras tanto la tarea de nosotros los empresarios seguir invirtiendo en este país para darle bienestar a toda la población”

Mervin Fuenmayor/Noticia al Día