Usuarios exigen euros de Dicom a la banca pública

noviembre 28, 2018 - 9:02 pm

Cientos de usuarios del Sistema de Mercado Cambiario (Dicom) se hacen sentir a través de las redes sociales, exigiendo al Gobierno que les permita retirar los euros adjudicados en sus cuentas bancarias, en entidades públicas.

“Tenemos los euros asignados en las plataforma, pero no los hemos podido retirar. Queremos que el Gobierno o la banca publiquen de qué manera podemos usar nuestros euros que ya fueron pagados”, aseguró una afectada.

Los subastadores afirman que tanto personas naturales como jurídicas que están dentro de Dicom no pueden hacer uso de las divisas, desde el pasado 31 de octubre del presente año, por lo que han tenido que hacer pública la situación a través de la cuenta en Twitter @rrdicom2018, donde los usuarios manifiestan los inconvenientes antes mencionados. Asimismo, posicionaron la etiqueta #DicomQuieroUsarMisEuros.

“Solo está ocurriendo con la banca pública, porque la privada no maneja euros. Ni Sudeban, ni los bancos han querido emitir un comunicado oficial sobre cómo utilizar los euros. El dinero no está bloqueado, tampoco diferido, pero no sabemos cómo retirarlos; tienen que decir si se hace a través de una tarjeta de débito internacional o de otra manera”, comentó otro usuario afectado.

Por otro lado, quienes participan en el Dicom, aseguran que también se está presentando una situación atípica y es que los bancos están solicitando a los beneficiarios boletos aéreos y cartas explicativas para que puedan utilizar las divisas.

A continuación las diversas denuncias a través de twitter:

#DicomQuieroUsarMisEuros estoy en ecuador atravesando una dura situación necesitó mis euros — Giorbyd Ramírez (@giorbyd) November 28, 2018

#DicomQuieroUsarMisEuros Buenas Noches. Quiero usar mis Euros. DICOM.!! @BcodeVenezuela @NicolasMaduro @TareckPSUV Cuando desbloquean las tarjetas de Débito. Ya casi un mes esperando. Y nada que puedo usar mis Euros. @RRDicom2018 — Alejandro Mora (@Alcon_070984) November 27, 2018

#27NParaSiempreAMB #DicomQuieroUsarMisEuros El gobierno tiene retenido dinero otorgado en las subastas de dicom a personas naturales y jurídicas!! Y entonces? 🤷🏼‍♀️ — Paola (@Peke16_Oficial) November 27, 2018

#27NParaSiempreAMB #DicomQuieroUsarMisEuros El gobierno tiene retenido dinero otorgado en las subastas de dicom a personas naturales y jurídicas!! Y entonces? 🤷🏼‍♀️ — Paola (@Peke16_Oficial) November 27, 2018

Los euros siguen en modo lingotico de oro, sera que este era el objetivo? Mientras tanto hoy personas naturales y juridicos dicen…. #DicomQuieroUsarMisEuros esperemos que su reclamo sea atendido — Henry Mota Duran (@henrymotaduran) November 27, 2018

Noticia al Día