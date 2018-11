Usan fotos de tangas en Irlanda para explicar el consentimiento

noviembre 18, 2018 - 3:39 pm

Una ola de indignación en Irlanda causó la defensa de un acusado por violación, quien fue absuelto tras mostrar en juicio como evidencia de consentimiento la tanga de encaje de su víctima, una joven de 17 años.

En respuesta, cientos de mujeres empezaron a subir fotos de su ropa interior con la etiqueta #EstoNoEsConsentimiento, para repetir que no importa la ropa que use una persona, nada justifica el abuso.

El acusado de la violación fue absuelto con un fallo unánime, después de que el jurado debatiera durante 90 minutos. Las protestas no se centran en el veredicto ni al resto de detalles del juicio, sino en que este tipo de argumentos machistas sigan presentes en los tribunales.

Las protestas de esta semana recordaron a otras de principio de año en Belfast, cuando 1.000 personas se manifestaron en solidaridad con una mujer de 21 años que acusó a dos jugadores de rugby de violarla y los acusados fueron absueltos por el jurado. En ese momento, también hubo protestas en Dublín, Derry, Cork, Limerick y Galway.

La ropa no es consentimiento

El silencio no es consentimiento

Sonreír no es consentimiento

Flirtear no es consentimiento

Coaccionar no es consentimiento

El alcohol no es consentimiento

Un tanga no es consentimiento#ThisIsNotConsentpic.twitter.com/cjyWl5Oehp

— Letra Escarlata✍ (@letra_escarlata) 16 de noviembre de 2018