A 36 años de Thriller de Michael Jackson: El disco más vendido de todos los tiempos (+Video)

noviembre 30, 2018 - 5:00 am

Thriller es el nombre del sexto álbum de estudio del artista estadounidense Michael Jackson. Fue lanzado al mercado el 30 de noviembre de 1982 por Epic Records después del exitoso y aclamado álbum de Jackson Off the Wall de 1979.El álbum “”Thriller”” se convirtió en el álbum más vendido de todos los tiempos, con ventas estimadas en unas 100 millones de copias en todo el mundo.Incluye géneros similares a los de Off the Wall, incluyendo la música post-disco, el R&B, el pop y el rock. (Wikipedia)

Thriller es un vídeo musical creado para promocionar la canción del mismo nombre (Thriller) del artista estadounidense Michael Jackson. El vídeo fue dirigido por John Landis y se estrenó el 2 de diciembre de 1983.

El disco más vendido de la historia de la música, ‘Thriller’, cumple 35 años. Con unas ventas estimadas de más de 65 millones de unidades en todo el mundo, el sexto álbum que publicó Michael Jackson se convirtió en un fenómeno de masas. En su primer año ya consiguió posicionarse en el puesto que a día de hoy sigue ocupando.

‘Thriller’ se llevó ocho premios Grammy y supuso un choque con la discriminación racial de la época, apareciendo una persona de color en los videoclips de la MTV. Aunque no fue lo único que cambió, ya que hasta el presidente Ronald Reagan abrió las puertas de la Casa Blanca a Michael Jackson.

En el año 2003 la revista Rolling Stone lo posicionó en el puesto número 20 de la lista de los mejores 500 discos de todos los tiempos. En 2008 salió a la venta una reedición por el 25 aniversario, con temas cantados por artistas modernos, una canción inédita y un DVD. ‘Thriller’ está compuesto por 9 canciones, escritas por el propio Michael Jackson, Rod Temperton, Steve Porcaro, John Bettis, James Ingram y Quincy Jones. Agencias